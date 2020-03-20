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大陸連兩日0本土新增！　境外輸入病例累計228例

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

根據大陸國家衛健委消息，截至3月19日24時大陸新增確診病例39例，但都是境外輸入案例，新增死亡病例3例，新增疑似病例31例。這也代表，大陸已經連續兩天本土零新增案例。

根據官方資料，大陸現有確診病例6569例（其中重症病例2136例），累計治愈出院病例71150例，累計死亡病例3248例，累計報告確診病例80967例，現有疑似病例104例。累計追踪到密切接觸者684331人，尚在醫學觀察的密切接觸者8989人。

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治愈出院病例703例（武漢624例），新增死亡病例2例（武漢2例），現有確診病例6287例（武漢6118例），其中重症病例2098例（武漢2062例）。累計治愈出院病例58381例（武漢41389例），累計死亡病例3132例（武漢2498例），累計確診病例67800例（武漢50005例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

3月19日0—24時，新增報告境外輸入確診病例39例（廣東14例，上海8例，北京6例，福建3例，天津、遼寧、黑龍江、浙江、山東、廣西、四川、甘肅各1例）。截至3月19日24時，累計報告境外輸入確診病例228例。

累計收到港澳台通報確診病例333例：香港特別行政區208例（出院98例，死亡4例），澳門特別行政區17例（出院10例），台灣108例（出院26例，死亡1例）。

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