土耳其激增168例4死！　內政部長：境內9800人被隔離





▲土耳其數名工作人員穿著全套防護衣，在首都伊斯坦堡進行全市大消毒。（圖／路透）

中央社／記者何宏儒

土耳其衛生部長克扎於19日深夜指出，境內新增168起新冠肺炎病例，使得確診數來到359例，累計有4起死亡病例。

克扎（Fahrettin Koca）深夜在推特帳號發推文指出，過去24小時檢測1981名疑似病例後，新增俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）168起確診病例，累計確診數來到359例。

他表示：「85歲女性病患不治，加上之前去世的一名病患為2019冠狀病毒疾病確診，不幸死亡的總數來到4例。」

內政部長索魯（Suleyman Soylu）於19日稍早在國會告訴記者，包括完成穆斯林副朝而自沙烏地阿拉伯返國的公民在內，境內目前有9800人遭到隔離。

穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月為正式朝覲月，日期定在8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。

索魯同時指出，當局掌握到242人疑似在社群媒體上散播與疫情有關的煽動性假消息，其中64人已經被捕。

另外，為了對忙於遏制病毒散播的醫務人員致敬，土耳其各地民眾於19日晚間同步進行一項鼓掌活動。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，克扎於19日下午在國會呼籲議員給醫務人員掌聲後，隨即有民眾發起於當天晚間9時站在住家陽台鼓掌的活動，受到安卡拉、伊斯坦堡和其他城巿民眾熱烈迴響。

社群媒體上出現「#我們會一起度過」（#BeraberBasaracagiz）的主題標籤，上傳的影片顯示，暗夜中掌聲四起，文字說明這麼做是為了向日以繼夜投入防疫和抗疫工作的醫生、護士和醫務人員致敬。