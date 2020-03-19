破除確診迷思！陳建仁親筆畫重點　批大陸資訊不公開

▲副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

副總統陳建仁19日在臉書從分析各國新冠肺炎病毒的檢驗情況，破除確診迷思。他表示，台灣的檢驗涵蓋率高於南韓，而中國大陸和伊朗，並沒有官方資料列在《維基百科》當中，只有中國廣東截至2月20日為止的不完整資訊，資訊不公開，令人遺憾。

陳建仁指出，國際媒體報導，英國大幅提升新冠肺炎的防疫作為，但仍然維持只對重症者檢驗病毒的策略，另有報導指出，中國大陸自20日開始，將不再檢驗疑似病例的病毒。

陳建仁認為，現階段新冠肺炎的防疫措施，需盡早確定疑似病例的診斷，以及積極追蹤密切接觸者是否感染，這兩項工作要採取喉嚨或鼻咽檢體，進行新冠肺炎病毒的檢驗，不作病毒檢驗，難以妥適照護病人，更無法確認密切接觸者的感染，會嚴重影響防疫工作的成效。

陳建仁提到，單純以檢驗病毒人數，或每百萬人檢驗率來作國際比較，是不合宜的，在感染人數最多的國家，檢驗人數當然就會最高，但不表示這個國家的檢驗病毒個案涵蓋了重症、輕症或無症狀感染者，不同國家的病毒檢驗政策不同，有些只檢驗重症者，有些連輕症或無症狀者也檢驗，前者的每千受檢者陽性率，自然高於後者，換句話說，陽性率反映病毒檢驗的涵蓋率。

陳建仁指出，根據《維基百科》的各國官方統計資料分析，在病毒檢驗人數超過1.5萬人的13個國家當中，台灣的陽性率（5.0）是最低的第三名，僅次於阿聯酋（0.8）和俄羅斯（1.2）；而義大利（202.8）和法國（167.4）則是陽性率最高的國家，顯示台灣、阿聯酋、俄羅斯的受檢者，涵蓋很多輕症和無症狀者；而義大利與法國的受檢者，以重症者為主，檢驗人數最多的南韓，每千受檢者陽性率是27.9，換句話說，台灣的檢驗涵蓋率還高於南韓。

至於大家都很好奇的中國和伊朗，陳建仁說，沒官方資料列在《維基百科》當中，只有中國廣東截至2月20日為止的不完整資訊，「資訊的不公開，讓這些國家的疫情仍然蒙著一層紗，毫不透明，令人遺憾！」

▲陳建仁破除各國確診迷思。（圖／翻攝陳建仁臉書）