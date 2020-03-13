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日本媒體讚台灣防疫　點將2大功臣：感動民眾...讓台灣名揚國際

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▲▼ 。（圖／ETtoday資料照）

▲日本自由媒體人野島剛讚揚台灣防疫武漢肺炎能力，認為副總統陳建仁（右）和衛服部長陳時中（左）是最大的功臣。（合成圖／左記者洪巧藍攝，右記者李毓康攝）

文／中央社

日本自由媒體人野島剛盛讚台灣在這波2019冠狀病毒疾病的防疫能力，讓總統蔡英文及台灣國際評價急速上升，其中最大功臣應屬副總統陳建仁，衛福部長陳時中也厥功甚偉。

日本出版社「新潮社」的國際新聞網站Foresight於10日刊登野島剛的文章。他在文內表示，蔡總統政府因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情獲全球各國贊揚，背景跟政府內部有曾在2003年因應嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的成員，也有對醫療、傳染病相當熟悉的人才有關。

他說，台灣政府在因應疫情方面，不像日本決策給人混亂無序印象而飽受輿論批評，除了外界不清楚的北韓以外，台灣在東亞以最能有效抑制疫情擴散表現突出，讓蔡總統支持率及台灣國際評價都急速上升。

野島認為，台灣成功因應疫情的最大功臣應屬陳副總統。他說，陳副總統任期到5月屆滿，這次疫情發生在陳副總統卸任前，「對蔡總統也好，對台灣整體來說也好，可以說是最大的幸運」。

▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統陳建仁以SARS的經驗，教導大家正確的口罩使用方式。（圖／記者李毓康攝）

野島以蔡總統與陳副總統公開的LINE對話，來說明陳副總統在因應疫情上扮演的角色。

蔡總統在LINE的對話上希望陳副總統以SARS的經驗，教導大家正確的口罩使用方式。

陳副總統說，有發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，或即使沒有任何症狀但會進出醫院時，「必須經常戴著口罩」；處於空氣不流通、擁擠的密閉空間，或是有慢性病的人，「戴口罩會比較好」；至於健康的民眾，「不用經常戴也可以」。

蔡總統叮嚀，量測體溫、勤洗手，不要去人多且密閉的地方，這些都很重要；陳副總統說，民眾使用一般醫療用口罩就可以，必須告知民眾不必用到N95口罩。

野島認為，台灣政府為了讓更多人獲得關於口罩的正確知識，選擇了更親民的傳達方式。

野島也特別介紹陳副總統的背景，他出身公衛領域，本來並不是政治人物，但在2003年到2005年間，擔任前總統陳水扁政府的衛生署長（衛福部前身），直接面對SARS疫情，並獲好評；後來他擔任中央研究院副院長，並在2016年就任副總統。

▲▼0

▲刊登在新潮社Foresight的文章，盛讚台灣的武漢疫情能力，並指出關鍵人物是副總統陳建仁和衛服部長陳時中。（圖取自新潮社Foresight網頁www.fsight.jp）

文章指出，SARS的時候也好，這次的疫情也好，病毒都從中國跨海進入台灣。因此，對與中國間每週有數百班航班頻繁往來、約80萬人為了工作等理由在中國生活的台灣來說，如何抑制從中國入境感染者帶來的風險，是危機感的基礎。

野島說，蔡總統在SARS時擔任大陸委員會主委，負責與中國方面談判。依據當時的經驗，蔡總統很清楚，中國對民進黨政府始終抱持警戒心，即使以「人道」為理由要求，在傳染病對策方面可能也得不到充分協助。

因此，台灣政府做出只能以關閉與中國的窗口來防範病毒的判斷，早在一月下旬就對中國旅客加強入境限制，2月上旬更決定全面禁止。

野島說，如果考量到台灣企業跟中國的經濟往來，及中國觀光客為台灣帶來的經濟效益，毫無疑問，這些措施帶來的痛苦更甚日本。不過，正因台灣政府衡量大局，一旦疫情在境內蔓延，損失會遠遠大於經濟，才能做到這些措施。

除了蔡總統與陳副總統，野島還特別提到這次防疫不可或缺的重要人物，衛生福利部長陳時中，同時也是疾病管制署設置的中央流行疫情指揮中心指揮官。

基於「資訊太多，（說明）可以防止恐慌」， 陳時中每天都舉行記者會，接受媒體「問到飽」；陳時中的表情經常鐵面一般嚴肅，但有時想到感染者又會落淚，展現充滿人情味的一面，人氣急速上升，甚至出現「下屆台北市長」的呼聲。

▲▼指揮中心指揮官陳時中311受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲ 陳時中每天都舉行記者會，接受媒體「問到飽」。（圖／記者洪巧藍攝）

陳時中除了會用「鐵面一般的嚴肅表情」呼籲民眾留意疫情擴散，在郵輪抵達台灣基隆港時，也趕赴現場，用溫暖言語安慰旅客；在「鑽石公主號」的台灣旅客舉辦相關慶祝會上，陳時中也在場。

野島認為，陳時中這種軟硬兼具、全部精力投入的超人般工作方式，「把1天當3天用」，感動台灣民眾。

野島還舉出台灣在這波防疫總動員中的幾位關鍵人物，例如開發口罩庫存地圖的行政院政務委員唐鳳、曾在SARS期間擔任台北縣長（新北市長前身）的行政院長蘇貞昌、公衛出身的行政院副院長陳其邁等人，不光是醫療問題，因應傳染病的能力也很強，適合因應2019冠狀病毒疫情的人才可說齊聚一堂。

野島認為，從這個意義上來看，雖然也可以說蔡總統很幸運，但從結果論來看，能延攬相應人才防疫，也讓蔡總統獲得今天的贊揚。

野島表示，雖然無法直接相比，但如果試著把日本首相安倍晉三、內閣官房長官菅義偉、厚生勞動大臣加藤勝信等日本官員與蔡政府比較的話，日本政府在宣傳能力也好、政策能力也好，都讓人感到有所不足。

他說，即使日本與台灣沒有正式外交關係，日本政府從現在開始，仍應派人到台灣，兼負資訊交換任務，聽一聽台灣在防疫因應及情勢判斷方面的經驗。（譯者：黃名璽/核稿：曾依璇）1090313

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