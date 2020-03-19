千字文打臉英國佛系防疫「確實不可行」　陳建仁兩張圖詳解

▲陳建仁被日媒封為台灣防疫的兩大功臣之一。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

身為公衛專家的副總統陳建仁18日深夜在臉書發表一篇1360字的長文，精闢解析英國的佛系防疫效果，「有鑑於只是『減緩』而非『阻止』疫情傳播，可能會造成災難性疫情，進而拖垮醫療照顧體系」，後來英國更改策略採取更嚴厲的措施，希望能夠降低基本傳染數（basic reproduction number，R0），讓這波疫情的死亡人數壓在數千到數萬人左右。

▼▲陳建仁在臉書PO出兩張圖解析英國政府的佛系防疫。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

陳建仁在PO文中提到，英國政府宣布防疫進入第二階段的「延緩階段」，主要包含3種措施，首先，出現咳嗽和發燒等症狀的人必須在家隔離7天，如果狀況持續惡化再叫救護車；第二是病毒檢測只用於重症患者，不再檢測每一個有症狀的人，包含在家隔離的輕症患者；第三是禁止學校安排學生出國旅行，70歲以上的老人最好也不要從事長途旅行。

陳建仁指出，英國政府鼓勵人民盡量維持日常生活的「低度防疫」作為，是希望可以建立「群體免疫力（herd immunity）」，藉由多數人染病後產生免疫力來遏止病毒傳播，把有限的醫療資源留給重症者，英國總理甚至表明沒有人對新冠肺炎（COVID-19）有免疫力，而且有更多家庭將會失去他們摯愛的人。

「小女兒問我，這樣做有道理嗎？英國的確診病例和死亡人數，不就會成為全世界最高？」陳建仁解釋，如果要用高群體免疫力來阻斷傳染，根據目前新冠肺炎的基本傳染數，必須有29至74％的人民感染，也就是全英國6600萬人當中，有1900萬至4900萬人感染才有可能，如果只針對重症者進行檢測，還是會有380萬至980萬人確診，數十萬人死亡。

▼▲英國超市也出現物資搶購潮。（圖／路透）

由於英國最初是採用「減緩」策略，而不是「阻止」疫情傳播，後續有可能會造成災難性的疫情，並拖垮醫療體系，所以當地政府決定更改策略，包含全民避免非必要的外出與旅行、盡量改為在家上班、孕婦或健康狀況不佳者與超過70歲的老人應在家隔離12週，希望能藉此降低基本傳染數，把死亡人數壓在數千到數萬人左右。

陳建仁提到，基本傳染數R0越大代表越難控制，如果數值小於1，那麼這個傳染病會在該地區逐漸消失，數值等於1代表疾病會持續存在該地而成為地方病，數值大於1代表疾病會在該地呈現指數增加而成為流行病，不過，容易感染的人口會因為產生免疫力而逐漸減少，當群體內具有免疫力的人少於一定數目（herd immunity threshold，HIT，群體免疫閾值），流行病才會轉為地方病或消失。

如果以新冠肺炎為例，陳建仁說，它的R0介於1.4至3.9，HIT介於29至74％，在沒有疫苗和抗病毒藥物的狀況下，英國想靠全民自然感染達到HIT，確實不可行，應該透過確診病例早期發現並隔離治療，加強密切接觸者的居家檢疫，讓高風險族群減少暴露，才能降低R0、減少疫災。