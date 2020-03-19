　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

千字文打臉英國佛系防疫「確實不可行」　陳建仁兩張圖詳解

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲陳建仁被日媒封為台灣防疫的兩大功臣之一。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

身為公衛專家的副總統陳建仁18日深夜在臉書發表一篇1360字的長文，精闢解析英國的佛系防疫效果，「有鑑於只是『減緩』而非『阻止』疫情傳播，可能會造成災難性疫情，進而拖垮醫療照顧體系」，後來英國更改策略採取更嚴厲的措施，希望能夠降低基本傳染數（basic reproduction number，R0），讓這波疫情的死亡人數壓在數千到數萬人左右。

陳建仁解析英國防疫策略。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

▼▲陳建仁在臉書PO出兩張圖解析英國政府的佛系防疫。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

陳建仁解析英國防疫策略。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

陳建仁在PO文中提到，英國政府宣布防疫進入第二階段的「延緩階段」，主要包含3種措施，首先，出現咳嗽和發燒等症狀的人必須在家隔離7天，如果狀況持續惡化再叫救護車；第二是病毒檢測只用於重症患者，不再檢測每一個有症狀的人，包含在家隔離的輕症患者；第三是禁止學校安排學生出國旅行，70歲以上的老人最好也不要從事長途旅行。

陳建仁指出，英國政府鼓勵人民盡量維持日常生活的「低度防疫」作為，是希望可以建立「群體免疫力（herd immunity）」，藉由多數人染病後產生免疫力來遏止病毒傳播，把有限的醫療資源留給重症者，英國總理甚至表明沒有人對新冠肺炎（COVID-19）有免疫力，而且有更多家庭將會失去他們摯愛的人。

「小女兒問我，這樣做有道理嗎？英國的確診病例和死亡人數，不就會成為全世界最高？」陳建仁解釋，如果要用高群體免疫力來阻斷傳染，根據目前新冠肺炎的基本傳染數，必須有29至74％的人民感染，也就是全英國6600萬人當中，有1900萬至4900萬人感染才有可能，如果只針對重症者進行檢測，還是會有380萬至980萬人確診，數十萬人死亡。

▲▼英國曼徹斯特一家超市衛生紙被掃光。（圖／路透）

▼▲英國超市也出現物資搶購潮。（圖／路透）

▲英國，新冠肺炎，新冠病毒。（圖／路透）

由於英國最初是採用「減緩」策略，而不是「阻止」疫情傳播，後續有可能會造成災難性的疫情，並拖垮醫療體系，所以當地政府決定更改策略，包含全民避免非必要的外出與旅行、盡量改為在家上班、孕婦或健康狀況不佳者與超過70歲的老人應在家隔離12週，希望能藉此降低基本傳染數，把死亡人數壓在數千到數萬人左右。

陳建仁提到，基本傳染數R0越大代表越難控制，如果數值小於1，那麼這個傳染病會在該地區逐漸消失，數值等於1代表疾病會持續存在該地而成為地方病，數值大於1代表疾病會在該地呈現指數增加而成為流行病，不過，容易感染的人口會因為產生免疫力而逐漸減少，當群體內具有免疫力的人少於一定數目（herd immunity threshold，HIT，群體免疫閾值），流行病才會轉為地方病或消失。

如果以新冠肺炎為例，陳建仁說，它的R0介於1.4至3.9，HIT介於29至74％，在沒有疫苗和抗病毒藥物的狀況下，英國想靠全民自然感染達到HIT，確實不可行，應該透過確診病例早期發現並隔離治療，加強密切接觸者的居家檢疫，讓高風險族群減少暴露，才能降低R0、減少疫災。

ET快訊
確診百人掀搶購潮⋯家樂福「泡麵、罐頭、米全被搬光」　她嘆：硬
獨／北部逃逸移工發燒就診…趁「轉院篩檢空隙」落跑！警調監視器
IG才剛PO閃照慶生！男友生日夜「旁觀看她被槍殺」　女被推下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊秋興465字無知可笑曝「罷韓」　一人害全黨！罵爆韓國瑜酸江啟程玩家家酒

台灣實施境管首日！　林佳龍爆：一天就有「1萬人返國」

因應新冠肺炎疫情發展　嚴德發：5月份教召確定停辦

停課學習不間斷！北市推出線上家教　一對一即時問答造福3千學童

還有1300多台人在湖北　陳宗彥：繼續協商第三批包機

趙天麟再爆中科院涉密人員過境香港　嚴德發：保防安全沒有問題

千字文打臉英國佛系防疫「確實不可行」　陳建仁兩張圖詳解

楊秋興465字無知可笑曝「罷韓」　一人害全黨！罵爆韓國瑜酸江啟臣玩家家酒

北市首公開防疫旅館　酒店提供100間房一晚7500元

台灣實施境管首日！　林佳龍爆：一天就有「1萬人返國」

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

國衛院團隊為製藥輪流睡實驗室　花11天成功研發抗疫新藥成首創

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

因應新冠肺炎疫情發展　嚴德發：5月份教召確定停辦

停課學習不間斷！北市推出線上家教　一對一即時問答造福3千學童

還有1300多台人在湖北　陳宗彥：繼續協商第三批包機

趙天麟再爆中科院涉密人員過境香港　嚴德發：保防安全沒有問題

千字文打臉英國佛系防疫「確實不可行」　陳建仁兩張圖詳解

楊秋興465字無知可笑曝「罷韓」　一人害全黨！罵爆韓國瑜酸江啟臣玩家家酒

北市首公開防疫旅館　酒店提供100間房一晚7500元

台灣實施境管首日！　林佳龍爆：一天就有「1萬人返國」

芝山里長揪團「斯里蘭卡10天遊」！天母人怒了　士林區公所：他問過1922

硬要出國旅遊！確診將公布姓名　立委喊「萬萬不可」…原因曝光

過年前就沒休假！陳時中立院、指揮中心來回跑「記者會露疲態連咳」讓人憂

NBA提供1個月免費League Pass　鼓勵球迷待在家防疫

搭機太危險！　洋基教頭開18小時車返家自主管理

搶救航空業！政院跨部會協商「專案貸款」　利息補貼1年、取消300億上限

全聯防疫組合包藏亮點！　超體貼「小藍罐」千人大讚有才：非常需要

因應新冠肺炎疫情發展　嚴德發：5月份教召確定停辦

影／有些醫生永遠留在冬天！　陸短片《守護生命》記錄武漢抗疫

新竹市首例確診！遊歐留學生返國驗出陽性　全台還有8縣市沒破功

超悍胸器「征服南台灣」！0負評2款大陸茶...老司機無畏疫情狂喊：極品難求

停課學習不間斷！北市推出線上家教　一對一即時問答造福3千學童

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

芝山里長揪團遊斯里蘭卡　公所證實：他問過1922

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

公布旅遊染肺炎者姓名　立委喊NO說真因

台灣境管首日！林佳龍：一天就有1萬人返台

黃智賢轟陳時中害慘台灣人

陳其邁辦公室主任遭指爆霸凌記者　本人回應了

六都首例！台中都發局長主動居家檢疫

楊秋興凌晨發文465字酸爆江啟臣 無知到可笑

指揮中心盼留學生盡可能留當地　趙少康怒了！

一線醫師動怒：台灣從來不蓋牌

北市首公開防疫旅館　酒店一晚7500元

台灣確診100例　江啟臣喊話蔡英文發布緊急命令

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

歐洲返國者居家檢疫達1.6萬人　黃光芹：請這些上流人士自費

更多熱門

相關新聞

回國潮！交通部增派防疫專車

回國潮！交通部增派防疫專車

新冠肺炎疫情擴大，疫情指揮中心宣佈，19日起禁止外國人入境，國人返國後也需要居家檢疫14天。考慮到近日出現「回國潮」，近期返國的國人人數眾多，交通部已協調增派防疫專車，計程車增加至400輛、租輛車增至200輛，並協調遊覽車提供遠途服務。

紅人職員確診　其餘同仁自主隔離

紅人職員確診　其餘同仁自主隔離

加油再等等！專家估下周汽油零售價再降八角

加油再等等！專家估下周汽油零售價再降八角

利菁購物車長這樣！網：收入滿高的

利菁購物車長這樣！網：收入滿高的

中研院長與歐盟視訊 研商抗武漢肺炎合作面向

中研院長與歐盟視訊 研商抗武漢肺炎合作面向

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎陳建仁

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

芝山里長揪團遊斯里蘭卡　公所證實：他問過1922

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

隔離太無聊　英超球星睡了小姨子

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面