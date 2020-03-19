新冠肺炎病例破百「未來14天為防疫關鍵期」莊人祥分析兩種情況

▲中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，國內確診個案突破百例，蔡英文總統和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都說「未來兩週是關鍵期」。指揮中心社區防疫組副組長莊人祥受訪回應，主要是最近14天為歐洲疫情高峰，且歐美國人陸續返台，境外移入增加並不意外，如果及早偵測且境外移入持續高於本土病例，會是比較好的指標；但如果本土病例、未知感染源病例增加，恐怕是疫情升溫警訊。

中央流行疫情指揮中心今（19）日召開記者會，公佈新增8例確診，累積病例來到108例，當中境外移入78例，本土30例，近期又多以境外移入為主。

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莊人祥在會後接受記者提問時針對14天關鍵期提出回應，他表示，最近14天歐洲疫情是高峰，加上歐美國人想要返國，可以想見近期返台民眾的陽性比例高於過往，也合理懷疑未來幾天會有類似情況。

所幸民眾、醫師也都有警覺，莊人祥分析，最近的個案大部份都是居家檢疫、居家隔離或者機場採檢時發現，顯示民眾知道目前情況對健康的威脅，有盡力配合，是一個好的跡象。

莊人祥說，未來一段時間境外移入個案數字持續增加他不太意外，也的確是威脅，但如果能及早偵測，就可避免國內本土感染，對我們國內疫情管控是比較好的指標，另一個就是境外與本土個案持續維持懸殊比例，也會比較安心，但如果觀察到本土病例上升，或者未知感染源增加，則是另外一個警訊。