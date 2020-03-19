　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹檢拍賣「超夯偽雙門」SUV運動休旅車　里程800公里…8折價起標

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵辦關西化骨水案件與6500萬重大竊案，並扣得休旅車1台及電動自行車2台等證物，新竹地檢署將於25日公開拍賣，由於正逢防疫期，地檢署也改變過去「賞車模式」，將採預約制，有興趣搶便宜的民眾，記得要先打電話預約，以免撲空。

▲竹檢拍賣超夯「偽雙門」SUV運動休旅車　里程800公里…8折價起標。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹地檢署將於25日上午進行拍賣會。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

地檢署表示，由於扣得的挖土機及車輛等均保存不易，如於判決確定後再行拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需耗費租用大型倉庫，並派員看守，為物盡其用，增加國庫收入，節省公 帑人力，本署依刑事訴訟法第141條規定：「得沒收或追徵之扣押物，有喪失毀損、減低價值之虞或不便保管、保管需 費過鉅者，得變價之，保管其價金。」經被告同意，並由送請專業機關鑑價後，預計於3月25日上午9時起，於地檢署大門迴廊處舉行拍賣會。

▲竹檢拍賣超夯「偽雙門」SUV運動休旅車　里程800公里…8折價起標。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲同日拍賣的還有挖土機。

過去地檢署拍賣車輛均會開放「賞車時段」，因受到新冠肺炎疫情影響，地檢署也將賞車做部分調整：其中，挖土機將於25日上午9時先行開放1個半小時實品鑑定時段，而休旅車1台及電動自行車2 台的部分，則需去電預約，再依登記的賞車的時段時於新竹縣警局竹北分局(新竹縣竹北市博愛街16 號)賞車。

據了解，這一台白色休旅車為進口的SUV運動休旅車，目前里程數約800多公里，新車售價約在110萬上下，除了省油之外，其隱藏式後車門也為它創造出「偽雙門」的視覺感，因此受到許多車友的喜愛，而本次競標價將從82萬起跳(另需外加3500元的鑑價費)。

▲竹檢拍賣超夯「偽雙門」SUV運動休旅車　里程800公里…8折價起標。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼遭拍賣的電動機車。

▲竹檢拍賣超夯「偽雙門」SUV運動休旅車　里程800公里…8折價起標。（圖／記者陳凱力翻攝）

預約賞車專線：請於23、24日上午10點至12時電洽03-6677999分機2610-2612林書記官。有興趣參加競標的民眾，請記得攜帶身分證件於25日上午9時至拍賣會場登記。另可參閱新竹地檢署網站電子公佈欄及FB竹檢瘋拍賣

►防疫好物／乾洗手下殺


►影／台電3工人搭流籠下班慘死　「說了很多次不能載人」他嘆：有人便宜行事

►影／每天重訓2小時+桑拿1小時　肌肉猛男一年半後…精蟲變0隻

►上市公司女主管棄高薪當23年全職媽　花心夫帶小三遊世界嗆：意外懷孕才娶你

ET快訊
終結連14凍！央行宣布降息1碼　重貼現率改寫歷史新低
第二批武漢包機「2人送醫」　8個月大嬰兒發燒、母陪同
國內累積病例破百「仍有3人嚴重」　在加護病房使用呼吸器
3照片曝全聯實景！女主播嚇到倒退好幾步：這世界真的瘋了
北部染疫男高中生傳給「斜前方同學」　鄰座5同學還在採檢中
確診北部男遭爆「晚上去3夜店跑趴」　指揮中心回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

警政署密集演練異地辦公機制　副署長率員赴警專完成實地測試

路邊突開車門！騎士閃不過「猛撞倒地」粉碎性骨折…桃園男喊：責任不全在我

以為同事離婚…約她午休聊天變車震！男誤上人妻慘賠10萬

誆有美國「綠水泥」包覆核廢料專利　詐團吸金43億10人起訴

KTV拍照打卡！仇家門外堵人　見到人持西瓜刀猛砍…他「小腸流出」手腳全斷

20歲男夜遊騎車慘遭「爆頭亡」　肇逃貨車駕駛：道路在施工！沒看到

男搭葛瑪蘭搭訕服務員　自稱「日本回台」嚇壞乘客…下車就送辦

「確診3人住鳳山...」LINE群組散布假訊息　2女最高可罰300萬

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

警政署密集演練異地辦公機制　副署長率員赴警專完成實地測試

路邊突開車門！騎士閃不過「猛撞倒地」粉碎性骨折…桃園男喊：責任不全在我

以為同事離婚…約她午休聊天變車震！男誤上人妻慘賠10萬

誆有美國「綠水泥」包覆核廢料專利　詐團吸金43億10人起訴

KTV拍照打卡！仇家門外堵人　見到人持西瓜刀猛砍…他「小腸流出」手腳全斷

20歲男夜遊騎車慘遭「爆頭亡」　肇逃貨車駕駛：道路在施工！沒看到

男搭葛瑪蘭搭訕服務員　自稱「日本回台」嚇壞乘客…下車就送辦

「確診3人住鳳山...」LINE群組散布假訊息　2女最高可罰300萬

劉真爆換心排序提前　吳宗憲持續關心「家人會對外說明」

海地要求撤換我大使　耿爽：建交中國有好處「海地冷暖自知！」

【廣編】樂天信用卡回饋爆高　瘋狂加碼

台南大學生染疫　2名聚餐同學採檢結果出爐！接觸者匡列48人

《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！力讚台灣防疫全球最罩

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

「假防疫計程車」來喊價！他一看有人跟著走　擔憂破口：司機連口罩都沒戴

奧運棒球資格賽若不打　依排名台灣、美國打奧運機率高

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

避免群聚感染！侯友宜宣布即日起至7／14暫停開放校園

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

IG才PO照慶生！男友生日夜「看她被槍殺」

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

里長夫人2月底遊土　里長：難不成要判死？

夜闖明星高中拍愛愛片　校方開吉妨害名譽3罪

獨／北部移工發燒就診…趁轉院空檔落跑

「繩師」綑綁倒吊騰空　辣妹：好爽

3槍狠殺年輕妹　2嫌：不是我殺的

早點名缺席　20歲「睡懶覺上兵」球棒狂毆中士下場曝

癡情女「遭開3槍」推下山　男友旁觀拒認罪

更多熱門

相關新聞

南部國立大學2生篩檢結果出爐

南部國立大學2生篩檢結果出爐

新冠肺炎疫情延燒，第75例確診患者為南部某國立大學生，曾赴德國旅遊，返國後雖未進校園，但曾與2名系上同學用餐，且其中一人還發燒到37.8°C，因此緊急前往醫院採檢。校方19日下午指出，2名與確診患者接觸過的同學，學校皆採取最高規格標準應對，經過2次篩檢後，確認2人皆為陰性，感染風險相當低。

楊文嘉轟：販賣恐懼

楊文嘉轟：販賣恐懼

有訂口罩記得看信箱！蘇貞昌提醒：唐鳳有寄匯款方式給大家

有訂口罩記得看信箱！蘇貞昌提醒：唐鳳有寄匯款方式給大家

因應台積電員工確診案例　鴻海在台啟動全球防疫機制

因應台積電員工確診案例　鴻海在台啟動全球防疫機制

戴口罩反被歧視！　雜貨店老闆「不准員工戴」

戴口罩反被歧視！　雜貨店老闆「不准員工戴」

關鍵字：

新竹地檢署武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面