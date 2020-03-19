竹檢拍賣「超夯偽雙門」SUV運動休旅車　里程800公里…8折價起標

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵辦關西化骨水案件與6500萬重大竊案，並扣得休旅車1台及電動自行車2台等證物，新竹地檢署將於25日公開拍賣，由於正逢防疫期，地檢署也改變過去「賞車模式」，將採預約制，有興趣搶便宜的民眾，記得要先打電話預約，以免撲空。

▲新竹地檢署將於25日上午進行拍賣會。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



地檢署表示，由於扣得的挖土機及車輛等均保存不易，如於判決確定後再行拍賣，價值必為減損，甚至無法使用，且需耗費租用大型倉庫，並派員看守，為物盡其用，增加國庫收入，節省公 帑人力，本署依刑事訴訟法第141條規定：「得沒收或追徵之扣押物，有喪失毀損、減低價值之虞或不便保管、保管需 費過鉅者，得變價之，保管其價金。」經被告同意，並由送請專業機關鑑價後，預計於3月25日上午9時起，於地檢署大門迴廊處舉行拍賣會。

▲同日拍賣的還有挖土機。



過去地檢署拍賣車輛均會開放「賞車時段」，因受到新冠肺炎疫情影響，地檢署也將賞車做部分調整：其中，挖土機將於25日上午9時先行開放1個半小時實品鑑定時段，而休旅車1台及電動自行車2 台的部分，則需去電預約，再依登記的賞車的時段時於新竹縣警局竹北分局(新竹縣竹北市博愛街16 號)賞車。

據了解，這一台白色休旅車為進口的SUV運動休旅車，目前里程數約800多公里，新車售價約在110萬上下，除了省油之外，其隱藏式後車門也為它創造出「偽雙門」的視覺感，因此受到許多車友的喜愛，而本次競標價將從82萬起跳(另需外加3500元的鑑價費)。

▲▼遭拍賣的電動機車。



預約賞車專線：請於23、24日上午10點至12時電洽03-6677999分機2610-2612林書記官。有興趣參加競標的民眾，請記得攜帶身分證件於25日上午9時至拍賣會場登記。另可參閱新竹地檢署網站電子公佈欄及FB竹檢瘋拍賣。

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