與確診同學共餐後「發燒37.8°C」！南部國立大學2生篩檢結果出爐　校方說明了

▲南部國立大學1名學生確診新冠肺炎，校方說明指出，該大四生3月10日到16日確診為止，都未進入校園，並在校外租處自主健康管理。（圖／記者林悅翻攝）

記者莊智勝／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，第75例確診患者為南部某國立大學生，曾赴德國旅遊，返國後雖未進校園，但曾與2名系上同學用餐，且其中一人還發燒到37.8°C，因此緊急前往醫院採檢。校方19日下午指出，2名與確診患者接觸過的同學，學校皆採取最高規格標準應對，經過2次篩檢後，確認2人皆為陰性，感染風險相當低。

據了解，案75男大四生8日自德國返台，11日晚間曾與2名同學一起用餐，隨後即確診遭到感染。消息曝光後校方緊急發布通知，要求7門課、逾500名學生勿到校，採遠距教學，最後經查發現案75並未進入校園，因此解除大部分緊急通知，但仍有110名學生須採取遠距離教學防疫。

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而曾與案75一同用餐的2名同學其中1人昨出現發燒症狀，體溫達到37.8°C，因此2人皆送往醫院進行隔離、採檢。校方指出，整段過程中學校都十分謹慎，得知詳細狀況後也立即將學生送往醫院，初步了解除了其中1人發燒外，再無其他症狀，且2人經過2次篩檢皆呈現陰性，感染風險低。

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