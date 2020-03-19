英國戴口罩反被歧視！　雜貨店老闆生意大跌「不准員工戴」

▲英國一家超市衛生紙被掃光。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎在全球大流行，許多國家物資短缺，而在歐美地區的亞洲面孔，就算想戴口罩防疫，卻可能因此受到歧視。一位移民到英國的石先生就表示，路上基本都沒人戴口罩，認為政府群體免疫政策「政府放棄人民」。

根據香港01報導，石先生在疫情爆發初期曾經購買酒精乾洗手等防疫物資，寄到香港給親友們，沒想到1個多月後英國也爆發，超市貨價上都是空的，包含衛生紙、洗手用品、義大利麵...等許多日用品都缺貨。他也指出，所有超市、零售的洋人工作人員，全部都戴手套，但沒人戴口罩。

▲英國新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

石先生透露，英國當地基本上沒人戴口罩，只有唐人街才偶爾有華人配戴，「戴了會被歧視」。他舉例表示，當地一間唐人雜貨店老闆本來要求收銀員一定要戴口罩，沒想到外國人一看都不敢進來，生意大跌，最後只好要求店員不准戴口罩。

石先生認為，由於歐洲並沒有經歷過SARS，又覺得這次死者多是老人家，因此英國人對疫情不重視，都當做一般流感看待，就算咳嗽了，醫生也只會詢問有無外遊紀錄及發燒狀況，若沒有就回家休息。另外電台廣播有病徵者應致電111求助，但據他了解，電話長期無法接通。

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