影／桃機萬人返國逃難！尖峰2小時2700人塞爆　陳時中：這是防守最重要的一周

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（19）日零時起限制非台灣籍人士入境，返國台人均須居家檢疫14日。桃園機場一早爆發逃難返國潮，民眾搶著回台灣，造成現場搭乘防疫車隊的排隊人潮排爆。指揮中心表示，本周是防守最重要的一周，另外，也呼籲留學生家長一定要準備好居家檢疫場所，也盼家長能親自到機場接送，紓解防疫車隊的能量。

▲桃園機場爆逃難返國潮，防疫車隊排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

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指揮官陳時中表示，3/16到今天中午，在機場分別採檢126人、217人、228人、103人，本周是防守最重要的一週。副指揮官陳宗彥進一步說明，今日清晨5點開始陸續回國的班機，5點到7點是最多人的，約2700人，截至下午一點入境旅客約5000人，已在桃機增設採檢站，共4大採檢站。入境旅客有4個檢疫點，今日入境速度較昨日縮短一小時。

指揮中心說，今日使用電子聲明的旅客已有69%，已協調長榮、華航在外站時，就讓旅客電子申請，加快入境流程，將要求觀光局協助，針對海外團入境時都以電子申請填報健康聲明卡。

昨日已緊急規劃防疫專車，計程車、租賃車共有650輛，還有國光客運遊覽車協助紓解長途路線，送到中南部後再由防疫車隊、親友、排班車隊等協助疏運。

陳宗彥呼籲，這幾天從歐美回來的留學生家長，一定要準備好居家檢疫場所，也希望家長可以親自到機場接送，讓防疫車隊能量能疏解，另外，只要入境表達有狀況，就會做採檢，醫護方面也增加人手。

▲桃機人龍爆滿排等防疫車。（圖／記者陳以昇攝）

交通部長林佳龍指出，由於歐美等國疫情嚴峻，預期許多旅外台灣人，會趁這兩天趕回台灣，據估單今天就會有1萬人返台，且皆須居家檢疫。實際上看數據，今日預報有8881人返台，明日有9000人以上，有立委指出，海外留學生多達7萬人，預估都會搶在近日趕回台灣，搭車人數暴增10倍。

今日桃園機場現場，就有許多返國民眾耗費很多時間在等搭車，排隊人潮大排長龍。據了解，除了人潮多之外，主要是因為防疫車隊搭乘時有嚴格SOP，包含要登記名單造冊、確認檢疫通知單，還得要行李消毒、手部消毒等。

桃園機場總經理林祥生表示，由於今起所有入境者均需要居家檢疫，導致防疫專車搭乘人數暴增10倍，目前已安排450輛計程車投入新竹以北的短途運輸，也協調租賃車業者，投入200輛車接送國人，另已從松山機場協調50輛車至桃機運輸，台中以南部分則以遊覽車協助。

▲桃機表示，今早第一波1000名旅客都已疏運完畢。（圖／讀者提供）

交通部長林佳龍表示，這兩天是高峰期，交通部集中全力協助疏運，預計明日開始會逐漸紓解。林祥生也說，目前有450輛計程車，每輛每天可跑6趟、200輛租賃車，每輛可跑3趟，大型車則每日可跑50到100趟，今早第一波的1000名旅客都已疏運完畢。

▲桃園機場今預估入境人數為8881人。（圖／讀者提供）



桃機強調，防疫車隊需全程配戴口罩，且乘客下車後，該車輛必須完成全車消毒的程序，才能再次載客，請旅客安心搭乘。返國需居家檢疫的民眾，以自行駕車、親友接送為優先，因防疫車隊能量有限，怕旅客久候，但不可搭乘大眾運輸工具，否則罰款10萬元至100萬元。

從桃園機場入境的居家檢疫旅客請配合分流：

往雙北、基隆、桃園、新竹→搭防疫計程車

往苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮→搭防疫租賃車

往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東→搭乘防疫遊覽車（座位間隔），抵達目的縣市時，再由親友接送返家。

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