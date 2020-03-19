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決定撤銷「李文亮」訓誡書！武漢市公安局向家屬致歉...網友怒轟：太遲了

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▲▼李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢市公安局認錯，並決定撤銷對李文亮的訓誡書。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

被稱為新冠肺炎的疫情「吹哨人」李文亮醫師，在上個月不幸病逝後，造成廣大網友的不滿，敲碗要求真相。大陸國家監委緊急成立調查組，結果指出相關派出所「出具的訓誡書不當，執法程序不規範」等。對此，武漢市公安局中南路派出所今（19）日在微博上認錯，並決定撤銷訓誡書，同時向家屬致上深深的歉意。

大陸國家調查組給出建議，指出由於中南路派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範，已建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，並及時向社會公佈處理結果。

「平安武漢」官方微博晚間8點50分左右發文指出，武漢市公安局武昌區分局中南路街中南路派出所對在網路上出現的轉發、發布SARS等傳染病訊息情況進行了調查，發現了值班警員與李文亮醫生談話核實，現場製作筆錄，對其出具的訓誡書屬處置不當、適用法律錯誤、執法程序不規範。

因此，武漢市公安局決定撤銷「訓誡書」，同時向當事人家屬鄭重道歉，「我們將認真吸取教訓，改進工作，努力做到嚴格規範公正文明執法。」

儘管官方已承認錯誤，但仍難以平息眾怒，不少網友留言怒轟「終於可以評論了？這句道歉來的太遲了，文亮聽不見了」、「道歉就完事了？」、「道歉有用的話，還要法律幹嘛？」、「一切都變成了文字。只有文字」、「就知道會有這一天」、「人都化成灰了，道歉有什麼用，真可笑」、「有屁用」。

 

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