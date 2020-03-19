侯友宜封館原因曝光　新北運動聚點No.3「開幕變延期」

▲新北市長侯友宜宣布20日起公有場館封閉兩周。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜19日宣布明起關閉新北公有封閉型場館兩周，「新北運動聚點No.3」原訂今天上午舉行開幕並啟動試營運，但是除了疫情持續升溫之外，也在疫調中發現確診個案曾經到封閉的場館，因此侯友宜當場向市民道歉，同時宣布所有公有場館關閉兩周。

侯友宜說，閒置的中港大排展覽館被稱為「蚊子館」，如今改成新北市運動聚點，原本是要舉行開幕儀式，但因為疫情不斷竄升，在這兩個禮拜的疫情關鍵時刻，必須要在境內的管控更嚴謹、更落實，所以非常抱歉，對新北市民來說不是開幕。

他說，新北市公有封閉型場館將在兩個禮拜以後，視疫情發展再作彈性評估，包括文化場館、活動中心、運動中心，所有的場館全部暫停對外開放，因為從疫調中也發現個案曾經到封閉的場館，為了確保市民的健康，在這高峰期請大家多體諒。

侯友宜再次向市民道歉，「對使用運動中心的好朋友們說聲抱歉，開幕變成延期兩個禮拜」。對於業者所面臨的困境，新北市會扛起責任，共同去解決，所以體育處、文化局及相關單位，下午會逐一開會。因為疫情的高漲，決戰點是「阻絕境外，管控境內」，100個案例中有70例是境外移入，既然病毒都已經攻進來了，我們不能視若無睹，要全面迎戰。

他強調，對於境內的管控，在新北市轄區「我做得到的」，一定會採取更嚴格的措施來保護市民健康，所以封閉型的場館在市長的權限之內是可以做得到的。

此外，侯友宜表示，中央昨天宣佈限制第三級旅遊警示國家非本國人限制入境，謝謝中央快速回應他的三點建議，但中央指採納了第一項，「但是還有一半還沒做」，因此他重申：第一、限制本國人非必要不可至第三級警告國家或區域的旅遊。第二、針對第三級警告地區回來的國人全面篩檢、居家檢疫。

侯友宜說，疫情是瞬息萬變、傳播的速度比人的思考、應付法令的速度都還快，所以建請總統蔡英文在這兩周關鍵時刻，站出來說話並發布緊急命令，才能夠有效的防堵疫情。

他強調，傳染病防治法做不到的，必要的時候總統就該發布緊急命令，「保障國人健康一刻不能等，沒有時間讓你等」，這兩個禮拜絕對是關鍵時間。

由於新北市防疫不斷超前部署，侯友宜被視為藍營新共主，因決策超前中央，更被網友製作梗圖稱「擁有無限寶石的奇異博士」。對此，他表示，「我做市長該做的角色，我是新北市的防疫作戰指揮官，面對地方的狀況我完全掌握」，但是地方做不到的部分，他則會向中央建議，完全尊重中央採納與否，中央跟地方永遠是一條心。

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