口罩發放糾紛多！藥師公會訪警政署致謝　陳家欽：做藥師最強後盾

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜19日赴警政署，感謝全國警力讓藥師發放口罩無後顧之憂，由警政署長陳家欽代表接見。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

中央流行疫情指揮中心在今年2月6日啟動「口罩販售實名制」，民眾持健保卡到健保特約藥局才可購買口罩，這段期間，全國各地藥局因民眾搶買口罩，導至責怪藥師等零星衝突時有所聞，藥師界為感謝各警察機關對所轄藥局秩序維護的鼎力相助，藥師公會全聯會理事長黃金舜19日上午偕同藥師公會代表多人親赴警政署，致贈感謝獎牌予警政署長陳家欽，對警方保護醫療人員表示敬意及謝意。

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜19日赴警政署感謝全國警力讓藥師發放口罩無後顧之憂。（圖／記者張君豪翻攝）

黃金舜表示，在「口罩販售實名制」上路後，警方工作量增加許多，所以今特代表全國藥師向警方感謝各地員警辛勞協助，另外在防疫期間，很擔心如有部分民眾因久候或未能買到口罩，偶見後續爭發生，藥師公會仍希望警政單位能持續加強巡邏、給予各地藥局必要協助讓藥師工作無後顧之憂。

陳家欽指出，各警察機關針對販售口罩的特約藥局，已配合其每日營業販售時間，加強巡邏、協助疏導周邊交通、引導排隊人潮等勤務作為，也有許多警察機關已經與所轄藥局建立緊急聯絡通訊機制，現場一旦出現排隊爭執、購買糾紛等狀況，轄區員警即能迅速到場即時處理。

警員到場除了能維護民眾現場排隊購買的秩序，讓民眾安心之外，陳家欽表示：全國警察就是辛苦藥師的最強後盾，希望警方規劃的協勤作為，能減輕許多藥師及相關販售口罩工作人員的負擔，一起並肩對防疫做出貢獻。

此外，為了讓警察同仁能安心執行防疫相關工作，警政署表示，除署長日前向中央流行疫情中心爭取配發警察人員口罩外，近期又指示緊急採購防護鏡、隔離衣等防護裝備，且已陸續撥發予各警察機關所屬防疫人員使用，並請警察同仁在執勤時，務必做好自我防疫保護，才能保護更多民眾的健康。

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