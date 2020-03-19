　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

口罩發放糾紛多！藥師公會訪警政署致謝　陳家欽：做藥師最強後盾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜19日赴警政署感謝全國警力讓藥師發放口罩無後顧之憂。（圖／記者張君豪翻攝）

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜19日赴警政署，感謝全國警力讓藥師發放口罩無後顧之憂，由警政署長陳家欽代表接見。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

中央流行疫情指揮中心在今年2月6日啟動「口罩販售實名制」，民眾持健保卡到健保特約藥局才可購買口罩，這段期間，全國各地藥局因民眾搶買口罩，導至責怪藥師等零星衝突時有所聞，藥師界為感謝各警察機關對所轄藥局秩序維護的鼎力相助，藥師公會全聯會理事長黃金舜19日上午偕同藥師公會代表多人親赴警政署，致贈感謝獎牌予警政署長陳家欽，對警方保護醫療人員表示敬意及謝意。

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜19日赴警政署感謝全國警力讓藥師發放口罩無後顧之憂。（圖／記者張君豪翻攝）

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜19日赴警政署感謝全國警力讓藥師發放口罩無後顧之憂。（圖／記者張君豪翻攝）

黃金舜表示，在「口罩販售實名制」上路後，警方工作量增加許多，所以今特代表全國藥師向警方感謝各地員警辛勞協助，另外在防疫期間，很擔心如有部分民眾因久候或未能買到口罩，偶見後續爭發生，藥師公會仍希望警政單位能持續加強巡邏、給予各地藥局必要協助讓藥師工作無後顧之憂。

陳家欽指出，各警察機關針對販售口罩的特約藥局，已配合其每日營業販售時間，加強巡邏、協助疏導周邊交通、引導排隊人潮等勤務作為，也有許多警察機關已經與所轄藥局建立緊急聯絡通訊機制，現場一旦出現排隊爭執、購買糾紛等狀況，轄區員警即能迅速到場即時處理。

警員到場除了能維護民眾現場排隊購買的秩序，讓民眾安心之外，陳家欽表示：全國警察就是辛苦藥師的最強後盾，希望警方規劃的協勤作為，能減輕許多藥師及相關販售口罩工作人員的負擔，一起並肩對防疫做出貢獻。

此外，為了讓警察同仁能安心執行防疫相關工作，警政署表示，除署長日前向中央流行疫情中心爭取配發警察人員口罩外，近期又指示緊急採購防護鏡、隔離衣等防護裝備，且已陸續撥發予各警察機關所屬防疫人員使用，並請警察同仁在執勤時，務必做好自我防疫保護，才能保護更多民眾的健康。

【其他新聞】

►影／大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！　警重辦強制、脅迫醫療人員罪

►熱心哥到派出所作證　警誤將酒精當額溫槍...遭噴滿臉要提告

►大麻可治新冠肺炎...謝和弦IG亂貼假資訊　刑事局約談下場曝

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
台股收盤暴跌537點！大盤失守8700點創三年半新低
LIVE／台股重挫、物資瘋搶　蔡英文親上火線發表「穩定民心」
澳洲宣布「非本國人禁入境」明晚實施　紐西蘭也強硬鎖國
獨家直擊／衛生紙山24分鐘清空！民眾賣場狂搬..下秒轉身搶購
全台百例確診地圖曝光！「台北26人最多」案例分布一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「綠島之星」成高雄鐵達尼！14秒沈沒影片曝…結局這下「漏死」染黑

補教名師吳岳取藝名又傳授心法…驚見2弟子「同名」在外開業　求償240萬

口罩發放糾紛多！藥師公會訪警政署致謝　陳家欽：做藥師最強後盾

彰化自來水加壓廠工安意外　1技工遭水柱衝擊後溺水亡

攻擊畫面曝光！執行金門海上防疫+清除漁網　海巡艇遭大陸漁船衝撞

沙鹿郵差少800個醫療口罩　警當重大案件處理…原來是半路掉出

遇值勤警酸一句「你那麼菜」　無業男被逮再嗆：會不會死人

「4人搭車3人回」三峽棄屍案洪男懷疑女友劈腿　洪姊改列被告上銬

醉漢載2酒女上摩鐵半路被攔截！警亮槍「壞了好事」　4男爆氣攻擊全上銬

硬上國中妹再侵犯LOL隊友！抱枕摀嘴：悶死你　淫狼秒搶手機急逃

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

「綠島之星」成高雄鐵達尼！14秒沈沒影片曝…結局這下「漏死」染黑

補教名師吳岳取藝名又傳授心法…驚見2弟子「同名」在外開業　求償240萬

口罩發放糾紛多！藥師公會訪警政署致謝　陳家欽：做藥師最強後盾

彰化自來水加壓廠工安意外　1技工遭水柱衝擊後溺水亡

攻擊畫面曝光！執行金門海上防疫+清除漁網　海巡艇遭大陸漁船衝撞

沙鹿郵差少800個醫療口罩　警當重大案件處理…原來是半路掉出

遇值勤警酸一句「你那麼菜」　無業男被逮再嗆：會不會死人

「4人搭車3人回」三峽棄屍案洪男懷疑女友劈腿　洪姊改列被告上銬

醉漢載2酒女上摩鐵半路被攔截！警亮槍「壞了好事」　4男爆氣攻擊全上銬

硬上國中妹再侵犯LOL隊友！抱枕摀嘴：悶死你　淫狼秒搶手機急逃

夏學理／「Who Cares？!」臺灣高等教育與「七零八落」的世界排名

「綠島之星」成高雄鐵達尼！14秒沈沒影片曝…結局這下「漏死」染黑

歸台國人返家路迢迢！600輛防疫車隊難消化　桃機旅客排隊4hrs回不了家

搭小黃病毒不上身！帥醫拍片告訴你眉角「區分汙染手、乾淨手」超重要

台股收盤暴跌537點！台積電重挫3.69%　大盤失守8700點

還未開幕就加入「防疫飯店」！董事長：不是想不想做，而是該不該做

獨／賣場有什麼搬什麼！直擊24分鐘清空衛生紙山　眾傻眼...轉身搶購這東西

LIVE／台股重挫、物資瘋搶　蔡英文親上火線發表「穩定民心」談話

朴敏英、徐康俊同穿「奶奶風背心」　無害氣息激起異性好感度

韓國疫情更可怕！　柳賢振續留藍鳥春訓基地備戰

社會熱門新聞

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

IG才PO照慶生！男友生日夜「看她被槍殺」

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

里長夫人2月底遊土　里長：難不成要判死？

獨／北部移工發燒就診…趁轉院空檔落跑

夜闖明星高中拍愛愛片　校方開吉妨害名譽3罪

「繩師」綑綁倒吊騰空　辣妹：好爽

3槍狠殺年輕妹　2嫌：不是我殺的

早點名缺席　20歲「睡懶覺上兵」球棒狂毆中士下場曝

即／台北30人遊覽車去不老部落玩　回程猛撞限高鋼架…1人一度受困

更多熱門

相關新聞

古代昂貴鳥嘴口罩　有防感染藥材

古代昂貴鳥嘴口罩　有防感染藥材

新冠肺炎在全球大流行，人人搶購口罩，還有一個5元被嫌貴的情況，不過很少人知道，在古代的防疫口罩更是價值千金！14世紀歐洲爆發黑死病（鼠疫）時，造成3分之1人口喪命，當時的專職醫師為了避免被傳染，會戴起一種造型怪異的「鳥嘴面罩」，前端放置預防感染與掩蓋臭味的昂貴藥材，比起現代口罩來說成本更是高昂。

武漢無疫情小區居民　可分時段進行「個人活動」

武漢無疫情小區居民　可分時段進行「個人活動」

嚴德發：漢光演習納疫情想定演練

嚴德發：漢光演習納疫情想定演練

前運動家王牌咳嗽　疑似染新冠肺炎

前運動家王牌咳嗽　疑似染新冠肺炎

中甲梅州客家巴西籍物理治療師檢測為陽性

中甲梅州客家巴西籍物理治療師檢測為陽性

關鍵字：

警政署藥師公會口罩實名制新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面