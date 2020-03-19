「沒當兵會錯過什麼？」首點名抗壓性　更有感是「人脈」：會認識很多人

▲當兵是大部分男生一輩子的回憶。（示意圖／陸軍司令部）

網搜小組／鄺郁庭報導

對於許多男生來說，當兵是一輩子的回憶，很多男人更是以「兵中生活」當成開啟話題的契機。不過就有一名網友因為體重過瘦，醫師建議他不用當兵，所以他最後是免役，「但聽家裡人跟老師說，錯過當兵好像會沒學到一些事情」，忍不住好奇問卦，沒有當兵會錯過什麼。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「沒有當兵會錯過什麼？」文中表示，他因為有精神疾病、體重過輕，醫生就建議他不用當兵，所以免役。但原PO聽家裡人跟老師說，錯過當兵好像會沒學到一些事，「請問沒有當兵

到底是幸運還是錯過？」

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看到貼文後，就有人覺得沒差，「那些人都在騙你，根本沒差」、「沒差，我之前同事就有3個人沒當兵，過重、視力問題、扁平足，有人問就說過輕就好」、「兵有沒有當根本一樣啦XD 可以認識各階層的人，這點比較有趣」、「就少體驗一些東西而已，回到社會上沒啥幫助」、「當1年以上的兵才有體驗感，4個月還沒熟就回家根本夏令營。」

▲原PO問沒有當兵會不會錯過什麼。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

不過也有網友表示，「進去過的抗壓性好很多」、「少一個話題可聊吧」、「人生的一個經驗，在台灣，錯過你不會再有這種體驗」、「當兵真的能增加抗壓性」、「對我來講，就是體驗不同事物，人生只有一次，我是覺得還可以，畢竟裡面有外面學不到的。」

就有人指出，當兵有趣的地方，在於可以遇到各種人，「認識很多人，家庭從從鐵皮屋到豪宅有國中畢業到碩博」、「錯過跟各種不同生活型態的人一起生活的經驗，應該說近距離接觸的生活」、「會接觸到平常不太會接觸到領域的人吧？像是8+9到好野人跟各種天兵天將都有，然後很難有機會摸到槍，還有男生比較不會害羞的轉變，沒當過兵的都怕gg被人看。」

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