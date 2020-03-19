大潤發掃貨...23時打烊「老人家還在排」！業者推買1送1優惠「緊急限購了」

▲賣場打烊前還是有很多人等著結帳 。（圖／翻攝自PTT）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣新冠肺炎近期每天都有新增的確診案例，截至今（19日）已累積108例，民眾對此防疫意識提升，昨（18日）各賣場也湧現搶購潮。有網友貼出照片，圖中顯示，即便已經到了快打烊的深夜，還是有許多老人家站在隊伍中等待。

「快打烊人潮還是滿滿。」一名網友今日凌晨在PTT貼出大潤發排隊盛況，原來拍攝照片的當時已經接近打烊時間（23時），等待結帳的隊伍卻仍然超長，甚至已經延伸到購物區，隊伍中也不乏老人家，讓他看傻眼。

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原PO指出，賣場內的泡麵架幾乎都已經空了，僅剩幾款商品零星散落著，每個人的購物車內也幾乎都一定有一包泡麵。不過讓他意外的是，洋芋片卻是沒什麼人購買。

貼文一出，許多人不以為然地認為很多人只是無謂地恐慌而已，「台灣老人很愛恐慌」、「這樣算有刺激到經濟嗎」、「搞的跟颱風來一樣」。但也有人認為，應該單純只是清明節快到了，所以大家才會出來買需要用的東西，無須過度解讀。

此外，從大潤發的臉書可見，業者在3月19日至4月1日推出優惠型錄，裡頭不少商品包含白米及衛生紙，都祭出買一送一的優惠。不過業者今日也發文提醒，「防疫期間因廠商供貨來不及，本檔所有型錄促銷商品，每人每卡每日限購５個(組)商品。」

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