搶購潮爆發「貨架上會剩什麼？」　他點名這一樣…秒被+1：到底誰發明的

▲原PO好奇在搶購潮下，有沒有什麼東西會沒人搶、被剩下。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

繼衛生紙之亂之後，台灣民眾似乎又掀起另一波搶購潮，大部分鎖定可以久放的食品，就有鄉民表示，他晚上到超市買東西，發現罐頭、泡麵區的貨架上過半商品已空。相關話題也引起討論，還有人在PTT的Gossiping板上問卦「台灣超市貨架上會剩什麼？」

這位網友在文中表示，「義大利人的尊嚴是不拿筆管麵，和上面鋪有鳳梨的夏威夷披薩，如果是台灣人的尊嚴，貨架上面會剩什麼？」接著自己搶答，「我先，冷凍三色豆」，讓不少網友留言喊認同，「三色豆根本垃圾，炒飯只要加了三色豆就變噴了」、「垃圾三色豆」、「三色豆到底誰發明的？」

請繼續往下閱讀...

不過，就有人為三色豆平反，「三色豆才不會剩」、「三色豆會賣完好不好，保久的蔬菜沒幾種可以選好嗎」、「三色豆便宜又營養，沒得選還是要吃。」

▲冷凍蔬菜三色豆被原PO點名。（圖／Pixabay）

看到貼文後，其他人也紛紛留言湊熱鬧，「我想剩下貴的泡麵，那種明星代言的」、「剩下的泡麵都是超難吃的」、「香菜」、「XX仙貝」、「味X和旺X」、「今天觀察的結果是大土豆罐頭，超難吃XD」、「在澳洲台灣人開的超市剩中國米」、「說旺X味X的太高估台灣人的記憶力」、「只要能吃的都不會留。」

中央流行疫情指揮中心18日一口氣公布23名確診個案，全台達到100起確診，結果晚上有人去超市和大賣場時發現，很多貨架過半商品都空了，似乎又是一波搶購潮，「100確診真的引起恐慌，大賣場一堆人」、「是真的有在搶，剛剛去買也看到被掃光」；另一派人則認為那只是部分地區的情況，「下午吃完午餐去買東西，沒什麼人」、「我才剛回來，明明東西都很充足。」

《ETtoday新聞雲》記者實際前往附近的全聯一探究竟，發現泡麵以及罐頭商品的貨架的確比平時空很多，店內也有不少民眾推著推車繼續採買。至於「泡麵罐頭之亂」的消息源頭來自哪裡，目前仍有待相關單位進一步調查。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～