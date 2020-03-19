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當里長真的很賺可以常出國？　網曝真相：一年大概領60萬

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▲▼新北市中和區瓦瑤里里長林綺芳帶里民遊西班牙、葡萄牙，返台後鞠躬道歉。（圖／《ETtoday》攝影中心攝）

▲新北市中和區瓦瑤里里長林綺芳帶里民遊西班牙、葡萄牙，返台後鞠躬道歉。（圖／《ETtoday》攝影中心攝）

記者范姜士航／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球各地持續延燒，近日新北市中和區瓦磘里長林綺芳揪團前往歐洲旅遊，北市士林區芝山里長魏雅郁人也正在斯里蘭卡旅遊，引發社會上不小的爭議，就有網友好奇詢問「里長很常出國嗎?」引起許多有共鳴的網友熱烈討論。

昨天(18日)台灣確診人數達到了100例，其中多數為境外移入，讓不少人感到擔憂境外移入個案成為防疫破口，就有網友在PTT的八卦版已「里長很常出國嗎?」為題發文詢問，內容提到自己里的里長還不錯，每天都有漂白水可以領，只是他好奇最近的新聞都是里長帶團出國玩，是不是這些里長平常太閒沒事做，才會帶團出國做里民活動。

請繼續往下閱讀...

貼文發出沒多久就吸引許多網友留言，「不出國經費不好核銷，出國比較快」、「里長好像有出國補助」、「很常帶里民出去玩」、「里長就是肥缺阿」、「里民就是鐵票倉」、「我家這裡頂多國內二日遊，通常是老人去」，也有人認為「里長有真正有做事的是很累，相反的就知道了」、「里長沒薪水，還要用選的」。

依據地方制度法第61條規定，村(里)長為無給職並沒有支應薪水，而是提供鄉(鎮、市、區)公所編列村(里)長事務補助費，以新北市各區公所常用主計法令彙編中的各項支出標準，里長事務補助費1個月45,000元再加上3,840元的聯誼活動費及其他費用，一年加總起來大概可以領到將近59.5萬元左右。

▲里長各項事務補助費用。（圖／記者范姜士航製表）

▲里長各項事務補助費用。（圖／記者范姜士航製表）

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