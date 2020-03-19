衛福部：檢疫通知書填報不實最高罰15萬元+公布姓名

▲行政院院會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

新冠肺炎疫情全球延燒下，中央疫情指揮中心已宣布19日0時起限制非本國人禁止入境。而衛福部19日在行政院會報告也再次說明，已提升全球97國及1地區的旅遊疫情建議至第三級。同時，衛福部也呼籲國人避免任何非必要的國際移動，如果為了申領防疫補償而刻意前往旅遊疫情建議等級第三級國家或地區者，回國後接受隔離或檢疫不得領取補償，並加徵必要之費用。此外，檢疫通知書資料填報不確實或違反相關檢疫規定者，將依相關規定最高處15萬元罰鍰並公布姓名。

衛福部表示，因應疫情發展為全球大流行，國內也連日發生多起境外移入病例，對我國社區防疫與醫療體系威脅更日增，指揮中心方面持續加強邊境管制，目前已提升全球97國及1地區的旅遊疫情建議至第三級，其餘國家則為第一級，並限制所有非本國籍人士入境，若有事前申請核准者才予放行。

衛福部強調，所有入境者入境後需進行居家檢疫14天；同時，擴大監測篩檢，回溯採檢3月3日至14日期間所有自歐洲入境具高風險者，並回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾，包括轉機者的健康狀況，避免防疫出現破口。

衛福部呼籲，目前國際疫情遍地延燒，請避免任何非必要之國際移動；如果為了申領防疫補償而刻意前往旅遊疫情建議等級第三級國家或地區者，返國後接受隔離或檢疫將不得領取補償，並加徵必要之費用。另外，入境時若有檢疫通知書資料填報不確實或違反相關檢疫規定者，將依相關規定開罰，並公布姓名。

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