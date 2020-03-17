小王面前kiss老婆！人夫重回現場目睹消毒畫面　「他嘴巴很噁心」超心碎

▲看到媽媽被爸爸親了，兒子馬上上前「消毒」。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管兒子、女兒都是爸媽的寶貝，甚至還有小孩是「前世情人」一說，像是女兒就被封為「最強小三」，兒子也自然成為爸爸們的今世情敵。一位老爸近日就發現自己被「小王」偷偷擺了一道，哭笑不得的說「以後你什麼都找你媽！」話題讓網友笑翻，「果然是媽媽上輩子的情人」、「果然是爸爸的兒子，沒偷生。」

這位人父在臉書《爆怨公社》貼文，文中表示，他跟老婆溫情地說了一下話，接著親了老婆一下就離開房間，突然想到鑰匙沒帶到，就回房間拿。沒想到一回房間就看到讓他崩潰一幕，「看到我兒子拿著衛生紙擦著我老婆的嘴說到『爸爸嘴巴很噁心，媽媽我幫你擦乾淨』。」讓原PO傻眼「以後你什麼都找你媽。」

請繼續往下閱讀...

▲一般來說，兒子比較黏媽媽、女兒黏爸爸。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他網友紛紛笑噴，「幸好沒拿酒精消毒」、「大醋桶與小醋桶」、「要吞下去，一邊想這是自己生的」、「誰讓你親了他的情人」、「不愧是上輩子的情敵」、「這就是前世情人跟今生情敵的差別」、「兒子成功趕走媽媽的情人」、「哈哈哈哈小王太強了」、「完全就是前世情人樣。」

留言處也有不少人分享自家小孩的趣事，「我兒子也會，擦完換他來親，爸爸親幾下他就親幾下」、「我兒子會抱著我，跟他老爸挑釁的說『這是我老婆』」、「我兒子跟女兒是不許我老公跟我睡一起，因為兩個都搶著跟我睡」、「女兒還小的時候，只要老公摸我，她也是趕快去拿衛生紙擦老公摸到我的地方，不是說女兒是上輩子的情人嗎？他們父女怎麼比較像仇人啊！」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～