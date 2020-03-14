豪氣一坐「神秘綿密物扁了」　上班哥怒叩妻秒變俗辣！老司機笑：特別紮實

▲老婆的神秘生日蛋糕，被原PO給坐扁了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

誠實無罪？一名人夫驚呼，日前回公司位子上，發現屁股有異物，結果一看是甜點盒，打開不得了，蛋糕成了「蛋餅」。當下氣他pupu想把老婆唸一頓，卻搞到他小命差點不保。而慘死「屁」下的蛋糕照片曝光後，引起眾多老司機笑壞，「跟老婆說，壓扁了口感更紮實了，新吃法，下次換老婆試看看。」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享爆笑糗事，昨（13）日開完會走回位置，一如往常拉開椅子、帥氣坐下，下秒屁股怪怪的，起身檢查，他發現有個黑色袋子，「打開看是個扁掉的蛋糕！」

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看著「死相淒慘」的蛋糕，原PO臉垮拿起手機，猜想一定是老婆糊塗之舉，本來想好好碎念一頓，豈料對話神展開，甚至差點挖坑洞給自己跳，小倆口對話如下：

原PO：以後給我東西可以先說嗎？！



老婆：什麼東西？！



原PO：椅子上的袋子不是妳放的嗎？！



老婆：對呀！我的生日蛋糕呀！給你吃



原PO：…



老婆：妳不會坐下去了吧？！



原PO：當然沒有！怎麼可能…我等等吃…確認一下而已…

所幸原PO機警掰出善意謊言，才沒讓老婆引起懷疑，否則代誌可就大條了。不過老實派的原PO也陷入天人交戰，向廢友求解「 我該如何跟我老婆說，我把她的生日蛋糕給坐扁了？」

▲老司機笑：口感特別紮實！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片曝光後，掀起一票老司機朝聖笑歪，「自己『坐』的蛋糕比較好吃」、「一秒變蛋餅」、「充滿屁味的蛋糕」、「還好沒爆漿」、「我用屁股吃的」、「壓縮過的，口感特別紮實」、「你老婆在你後面，她現在很火」、「可以這高端的求生欲！我給100分」、「我看到那扁掉的蛋糕整個笑噴」、「這要很均勻的坐才以扁的這麼平均，厲害」。更有人突破盲點，「蛋糕不是重點，重點是你老婆的生日禮物你準備好了沒」、「是不是忘記老婆生日了」。

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