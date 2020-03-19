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春天必吃這一味！抹茶可麗餅、冰淇淋　今年必嚐的5家抹茶季甜點

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天氣回暖，就知道春天不遠了。結束了可愛的冬季草莓甜點後，緊接而來的就是春季必備抹茶甜點，一定有人會好奇為什麼總是在春季主打抹茶季，其實是因為一整年中第一期採收的茶葉往往是最甘甜的，這也是大家會搶在收成後推出，蠢蠢欲動的抹茶控看到這裡就知道接下來該怎麼做了，V編也整理出今年必吃的抹茶季甜點品項，有的聯名再創新、有的則回歸經典，若是一時間不知道要從哪裡下手，這篇介紹的品項絕對可以先收進口袋名單中。

gelato pique cafe X 辻利茶舗－抹茶系列可麗餅

信義區的超人氣逛街甜食「gelato pique cafe」今年再度攜手日本抹茶專家「辻利茶舗」推出3款可麗餅與2款飲品。首波於2月7日－3月5日推出「辻利白玉紅豆可麗餅」、「辻利抹茶珍珠可麗餅」與「辻利抹茶歐蕾」、「辻利抹茶珍珠歐蕾」，首先白玉紅豆應該有一些人覺得熟悉，因為這次就是將過去聯名再升級，加入更多料，在辻利抹茶粉手工製作的可麗餅皮上加入帶有清香氣息的抹茶鮮奶油，再用Q彈的白玉與抹茶的好搭檔紅豆點綴，同時也加入增添口感的核桃碎，最後撒上些許黃豆粉提升整體香氣與視覺，吃起來不會過於甜膩。珍珠口味則是針對台灣熱愛珍珠的粉絲們設計的，同樣是抹茶餅皮，包裹著Q彈濃郁的黑糖珍珠，直接把珍珠與抹茶控的味蕾一網打盡。

第2波將於3月6日－3月31日多開賣「辻利抹茶巧克力可麗餅」，主要是針對白色情人節推出的品項，在苦甜的抹茶餅皮中夾入甜蜜冰涼的巧克力冰淇淋，並以杏仁碎點綴而成。

至於同步推出的2款飲品「辻利抹茶歐蕾」、「辻利抹茶珍珠歐蕾」，主要差別在於有無珍珠，製作過程秉持辻利的工序，使用傳統茶筅與茶碗刷出道地的抹茶，再加入濃郁的牛奶，呈現淡粉綠漸層美感，視覺上格外適合綠意盎然的春季。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

台北信義新天地A8

地點：台北市信義區松高路12號2樓
電話：02-2722-3033
時間：平日 11:00-21:30；假日 11:00-22:00

台中新光三越中港店

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號10樓
電話：04-2255-3333
時間：平日 11:00-22:00；假日 10:30-22:00
價格：可麗餅 NT$190；辻利抹茶歐蕾 NT$130；辻利抹茶珍珠歐蕾 NT$150

Lady M 抹茶千層蛋糕

身為Lady M的人氣王之一，這款沒有多加綴飾的抹茶千層絕對是喜歡簡單、擔心踩雷的保守派抹茶控必吃選項，將浪漫的法式千層融入日式經典的抹茶，在蛋皮夾層中融入抹茶鮮奶油，蛋糕體外觀也撒上滿溢的抹茶粉點綴提味，每一口都吃得到抹茶的濃郁綿密風味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

地點：台北旗艦店、遠百信義店、晶華專櫃、台中新光店
價格：切片 NT$280；9吋 NT$2800

Street Churros－抹茶冰淇淋

韓系甜點也沒錯過一年一次的抹茶季，這次更是Street Churros首度推出抹茶口味的冰淇淋，選用日本進口的伊勢覆下茶製作，青綠色澤，吃起來呈現甘甜滋味，裝杯後再用糖漬過的紅豆與白玉點綴，最後放上熱騰騰油炸而成的經典吉拿圈，一整杯拿在手上非常精緻吸睛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

地點：

旗艦店（大安區光復南路260巷24號）
天玉店（士林區天玉街38巷18弄6號）
期間：2月28日－4月30日
價格：單點冰淇淋 NT$99；抹茶紅豆麻糬阿啾NT$129

必勝客－京都宇治金時比薩

繼過去曾推出「QQ黑糖珍奶比薩」，將甜點融入比薩的創意口味後受到勇於嘗鮮的人關注的必勝客，今年春天也再度祭出全新甜食口味「京都宇治金時比薩」，直接將日式的經典組合融入西式的比薩中，在舊金山手工餅皮上選用京都抹茶粉、燉煮到綿密程度的紅豆、Q彈的白玉與抹茶鮮奶蓋層層堆疊點綴，整體呈現綠色基底與一顆顆白玉小巧圓滑的視覺呈現，吃起來帶有抹茶的苦甜與紅豆、白玉的口感，奶蓋則讓比薩帶有些許濃郁滋味，是抹茶控今年不可錯過的創意新品。

大比薩NT$329，即日起於官網開放預購、3月17日起於全台門市限量開賣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

時飴－櫻花抹茶千層蛋糕

網購甜點名店時飴今年春天不僅有經典的「小山園抹茶千層蛋糕」，更與華山及陽明山皆有門市的好樣VVG聯手推出花季限定口味「櫻花抹茶千層蛋糕」，將經典的抹茶千層升級改版，除了抹茶粉使用小山員最高等級的五十鈴搭配法國與日本鮮奶油製作外，更呼應春天櫻花季，引進日本鹽漬櫻花點綴外層，視覺上更顯優雅。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

抹茶千層

地點：時飴官網與實體門市
價格：單片NT$250；7吋 NT$1,700；9吋 NT$2,500

櫻花抹茶

地點：好樣秘境 VVG Hideaway、好樣思維 VVG Thinking
時間：2月15日－3月22日
價格：單片NT$300

※WENDY CHEN
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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