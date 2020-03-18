　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Dyson最新直髮造型器，夾一次就完美！還有無線充電與飛航模式

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

凡是經過Dyson工程師的解構，弄頭髮這件事，似乎就變得很理性、很有科學根據。幾年前，當Dyson要投注心力研發美髮加熱造型工具時，便派了工程師到美髮學院，學習如何吹整頭髮，並實地了解女生最關心整髮器的重點。Dyson創辦人及首席工程師James Dyson說：「我們一直在關注傳統平板夾的塑型效果，發現任何想要頭髮直順的人，都必須在一束頭髮上，至少來回夾幾下，頭髮才會變直，這用高溫來回幾下的後果，就是帶來頭髮熱傷害。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（圖片來源：lenalir）

一般的平板夾，之所以無法一次到位，是因為每一束頭髮較難完整均勻被加熱器包覆，所以必須來回好幾次，確保每一根髮絲都被整塑到，所以，James Dyson說：「我們發現利用包覆式力學控制原理，就能完美聚集髮絲，避免頭髮承受反覆高溫造型，根據實驗，這樣甚至可以減少50%熱傷害，還能在較低溫度下創造比傳統造型器更理想的造型效果。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

最新的Dyson Corrale直髮造型器有哪些厲害科技？

1. 夾一次就成型

不靠高溫讓頭髮快速定型，Dyson Corrale直髮造型器呈現V型的兩個夾子，可是具有彈性的錳銅合金面板，這種錳銅合金面板融合了6種金屬，具有很好的強度、韌度與傳導性。面板的厚度也相當薄，只有0.065毫米，能夠完整包覆每一束需要加熱拉直的頭髮。James Dyson說：「這就是我們最厲害的地方，透過包覆式彈性面板，能完整輕鬆簡單匯聚髮絲，讓頭髮在均勻受力的同時，髮束亦不至鬆散滑出，更容易掌握，所以完全不需重覆高溫拉夾即能完成理想造型。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2. 越夾頭髮越水潤

雖說夾一次就直亮，但Dyson仍然認為一邊加熱整髮時，也必須同時護髮，彈性面板的邊緣內有電氣石設計，能夠釋放負離子以減少造型過程中產生的靜電並撫平毛躁。另外，與Dyson Supersonic吹風機和Dyson Airwrap造型器相同，Dyson Corral直髮器也同樣配備了智慧溫控科技，內置白金熱敏感應器，每秒可偵測溫度100次，透過與直髮造型器中的微處理器同步互聯，確保直髮器的溫度維持在穩定及準確範圍內。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3. 三段溫度控制

為了應付全球不同人種的髮質需求，直髮造型器有三段溫度控制，分別是165°C、185°C和210°C。你可以根據髮質與造型需求，調整溫度，包覆式的彈性面板，輕鬆好掌握，就算是使用最低溫，也能做出理想髮型，免除頭髮遭受高溫的熱傷害。雖然名為直髮造型器，但也可以透過稍微彎曲的技巧，打造超自然的空氣微捲效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4. 隨時都能夾的無線充電設計

無線充電變成每個人生活必須，直髮造型器最後一個大禮包，就是工程師給了無線充電的設計，這對於常會因為電線，而發生阻礙左右手造型困擾的人，真的是令人相當驚艷。直髮造型器利用鋰電池組來供電，只需要70分鐘，就能把直髮造型器完全充飽電力，於無線的狀態下，可以連續使用30分鐘。也可以利用360度磁吸充電線，一邊充電、一邊造型，真是相當方便有型。另外，Dyson Corrale直髮造型器均為國際電壓，還設有飛航模式，假使把造型器置放在隨身包包裡，不小心因為碰撞誤按開關，也會因為是開啟了飛航模式，讓造型器不會自動加熱，這可是安全貼心的設計。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Dyson Corrale直髮造型夾，一次即成，無線充電與飛航模式的貼心設計，台灣預計2020年5月上市。 下圖為飛航模式設定。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

價為499美元。附無線充電座與隨行收納袋。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※YVONNE WANG
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

2020年精選10款專櫃【氣墊粉餅】推薦！完美遮瑕、超持久、黑馬熱賣一次出列。

原來這5個細節做錯，再貴吹風機也沒救。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
蔡英文何時發布「緊急命令」？總統府回應了
台美聯合防疫「每週送10萬枚口罩」　陳時中：未來期待和世界合
歐洲旅遊史已回溯555位　3/5～3/14歐洲返台都要居家檢
台美發布聯合防疫聲明！啟動合作研發快篩、藥品　每周將供10萬
19日0時起台灣「鎖國」！吳釗燮：非本國籍人一律限制入境
指揮中心：非本國籍人一律限制入境、台人入境居家檢疫14天
LIVE／擬對入境國人與外國人居家檢疫14天！指揮中心說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一早就能掏出來用！麥當勞「2020甜心卡」開賣　早餐限定「薯餅」首次現蹤

Dyson最新直髮造型器，夾一次就完美！還有無線充電與飛航模式

「和牛涮」主打極上和牛三吃！厚奶茶霜淇淋當甜點不要太完美

【廣編】左岸廣告創意總監徐俊良　獲頒台灣百大卓越設計家

疫情延燒業績降　悦誠廣場、禮萊廣場「降抽成」幅度達10％

實體店家轉攻線上搶救生意　團購網開店數增2成4

茶樹精油5招生活妙用法！痘痘肌的最愛，還能清潔消毒

礁溪寒沐酒店特色桌邊秀　6道「新川味」昇華五感享受

每店至少144瓶！愛買開賣「台酒75%防疫酒精」　全門市「2時段」供貨

全民防疫挺醫護！摩斯咖啡限時第二杯半價、「這天」加碼買1送1

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

台灣將宣布禁止入境？陳時中「幾乎了啦！」：還需要很多判斷

一早就能掏出來用！麥當勞「2020甜心卡」開賣　早餐限定「薯餅」首次現蹤

Dyson最新直髮造型器，夾一次就完美！還有無線充電與飛航模式

「和牛涮」主打極上和牛三吃！厚奶茶霜淇淋當甜點不要太完美

【廣編】左岸廣告創意總監徐俊良　獲頒台灣百大卓越設計家

疫情延燒業績降　悦誠廣場、禮萊廣場「降抽成」幅度達10％

實體店家轉攻線上搶救生意　團購網開店數增2成4

茶樹精油5招生活妙用法！痘痘肌的最愛，還能清潔消毒

礁溪寒沐酒店特色桌邊秀　6道「新川味」昇華五感享受

每店至少144瓶！愛買開賣「台酒75%防疫酒精」　全門市「2時段」供貨

全民防疫挺醫護！摩斯咖啡限時第二杯半價、「這天」加碼買1送1

前線奮戰「赤裸樣貌」曝！她休息5秒警報再度響起…一張照惹3.5萬人心疼

超心痛！媽媽買的18包衛生紙　全被小孩丟到浴缸「爛成米白色紙漿」

K董逆襲！法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

新冠肺炎肆虐　國際奧會調整奧運資格認定4月公佈

武漢防控出現漏洞！「連4天急診出現新增病例」…醫發毛：疫情恐死灰復燃

「今天一樣有確診個案」　陳時中：下午2點記者會宣布！

正妹騎車上路！他轉頭一見秒流口水　快速道路一路追到家…猛撲「摀嘴狂摸」

2大學生「與確診同學共餐」！1人發燒37.8°C進醫院　2人一篩結果出爐

犯罪被害人保護流於形式　王婉諭提4大訴求籲啟動改革

給說法／防疫就能禁止師生出國，合法嗎？

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

消費熱門新聞

美式賣場熱銷！限購一箱照樣搬空

瑞穗鮮乳土司柔軟升級！吳鳳狂讚

全聯18日開賣75%酒精清潔液

「和牛涮」主打極上和牛三吃

買黑人牙膏+BT21限量組合「200元有找」超欠收

「合點壽司」首度進駐百貨

早餐就能用了！麥當勞2020甜心卡有薯餅

國防部福利處攜東森購物　合作「特約商店」

防疫作戰別亂揉小心「病從眼入」

Dyson最新直髮造型，夾一次就完美

愛買開賣防疫酒精！全門市2時段供貨

全民防疫挺醫護！摩斯咖啡第二杯半價

挺醫護！怡客推珍珠系列買一送一

疫情延燒　悦誠廣場降抽成10％

更多熱門

相關新聞

「合點壽司」首度進駐百貨

「合點壽司」首度進駐百貨

迴轉壽司在台灣一直廣受歡迎，各家品牌都有自己的擁護者，但相較於其它品牌力拼展店，於2018年首度進駐台灣的「合點壽司」僅採一年開一家的模式，去年選在桃園華泰名品城第3期園區，今年春天則回到台北

必勝客春季限定新口味抹茶控必吃

必勝客春季限定新口味抹茶控必吃

關鍵字：

VogueTaiwanDyson平板夾

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

外交部宣布19日0時起台灣「鎖國」

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面