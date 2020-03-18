Dyson最新直髮造型器，夾一次就完美！還有無線充電與飛航模式

凡是經過Dyson工程師的解構，弄頭髮這件事，似乎就變得很理性、很有科學根據。幾年前，當Dyson要投注心力研發美髮加熱造型工具時，便派了工程師到美髮學院，學習如何吹整頭髮，並實地了解女生最關心整髮器的重點。Dyson創辦人及首席工程師James Dyson說：「我們一直在關注傳統平板夾的塑型效果，發現任何想要頭髮直順的人，都必須在一束頭髮上，至少來回夾幾下，頭髮才會變直，這用高溫來回幾下的後果，就是帶來頭髮熱傷害。」

（圖片來源：lenalir）

一般的平板夾，之所以無法一次到位，是因為每一束頭髮較難完整均勻被加熱器包覆，所以必須來回好幾次，確保每一根髮絲都被整塑到，所以，James Dyson說：「我們發現利用包覆式力學控制原理，就能完美聚集髮絲，避免頭髮承受反覆高溫造型，根據實驗，這樣甚至可以減少50%熱傷害，還能在較低溫度下創造比傳統造型器更理想的造型效果。」

最新的Dyson Corrale直髮造型器有哪些厲害科技？

1. 夾一次就成型

不靠高溫讓頭髮快速定型，Dyson Corrale直髮造型器呈現V型的兩個夾子，可是具有彈性的錳銅合金面板，這種錳銅合金面板融合了6種金屬，具有很好的強度、韌度與傳導性。面板的厚度也相當薄，只有0.065毫米，能夠完整包覆每一束需要加熱拉直的頭髮。James Dyson說：「這就是我們最厲害的地方，透過包覆式彈性面板，能完整輕鬆簡單匯聚髮絲，讓頭髮在均勻受力的同時，髮束亦不至鬆散滑出，更容易掌握，所以完全不需重覆高溫拉夾即能完成理想造型。」

2. 越夾頭髮越水潤

雖說夾一次就直亮，但Dyson仍然認為一邊加熱整髮時，也必須同時護髮，彈性面板的邊緣內有電氣石設計，能夠釋放負離子以減少造型過程中產生的靜電並撫平毛躁。另外，與Dyson Supersonic吹風機和Dyson Airwrap造型器相同，Dyson Corral直髮器也同樣配備了智慧溫控科技，內置白金熱敏感應器，每秒可偵測溫度100次，透過與直髮造型器中的微處理器同步互聯，確保直髮器的溫度維持在穩定及準確範圍內。

3. 三段溫度控制

為了應付全球不同人種的髮質需求，直髮造型器有三段溫度控制，分別是165°C、185°C和210°C。你可以根據髮質與造型需求，調整溫度，包覆式的彈性面板，輕鬆好掌握，就算是使用最低溫，也能做出理想髮型，免除頭髮遭受高溫的熱傷害。雖然名為直髮造型器，但也可以透過稍微彎曲的技巧，打造超自然的空氣微捲效果。

4. 隨時都能夾的無線充電設計

無線充電變成每個人生活必須，直髮造型器最後一個大禮包，就是工程師給了無線充電的設計，這對於常會因為電線，而發生阻礙左右手造型困擾的人，真的是令人相當驚艷。直髮造型器利用鋰電池組來供電，只需要70分鐘，就能把直髮造型器完全充飽電力，於無線的狀態下，可以連續使用30分鐘。也可以利用360度磁吸充電線，一邊充電、一邊造型，真是相當方便有型。另外，Dyson Corrale直髮造型器均為國際電壓，還設有飛航模式，假使把造型器置放在隨身包包裡，不小心因為碰撞誤按開關，也會因為是開啟了飛航模式，讓造型器不會自動加熱，這可是安全貼心的設計。

Dyson Corrale直髮造型夾，一次即成，無線充電與飛航模式的貼心設計，台灣預計2020年5月上市。 下圖為飛航模式設定。

價為499美元。附無線充電座與隨行收納袋。

※YVONNE WANG

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