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議員質疑「入境通報延遲」　移民署：每日3次傳輸入境資料

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▲移民署目前每天3次把入境旅客資料傳輸疾管中新供防疫使用。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署目前每天3次把入境旅客資料傳輸疾管中新供防疫使用。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，移民署目前配合疫情指揮中心決策，即時更新系統檢核機制，並於旅客入境前將入境旅客艙單每日48次自動傳送至疾管署電子入境檢疫系統，以利先期資料檢覈作業。移民署並整合入出境及戶籍資料每日3次傳遞旅客入出境資料，由疾管署將資料轉報或彙整相關機關進行資料比對分類，提供給地方民政及衛生機關進行檢疫追蹤使用，目前追蹤入境疫病可疑對象機制運作正常。

移民署指出：北市民意代表召開記者會反映居家檢疫者資料，通報地方民政體系出現3天空窗期延遲，移民署18日鄭重澄清，指出旅客資料傳輸無任何延遲。移民署指出，民代以及媒體質疑的兩例從大陸遼寧省、北京市返台民眾，分別於109年2月17日23時許及2月28日22時許由疫區入境，本署均於隔日9時許即將資料傳輸疾管署，供疾管署進行防疫運用，移民署嚴正澄清與疾管署傳輸無任何延遲情況。

移民署說：目前疫情指揮中心已宣佈中國大陸香港、澳門、韓國、中亞國家、亞洲包含日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫等國家、東歐摩爾多瓦、美國的華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州旅遊疫情列為第三級，肺炎疫情已造成世界流行不可避免。

面對疫情持續升溫，移民署投入大量心力，持續不斷升級資訊系統，為更確切掌握旅客旅遊史，提供相關機關入出境資料，努力不懈協助第一線人員及各防疫機關執行防疫工作，未來仍將配合疫情指揮中心防疫政策持續强化，維護國家安全。

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