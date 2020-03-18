影／滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

記者蔡文鈴 ／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日宣布，19日零時起限制非台灣籍人士入境。對於滯台外國人簽證問題如何處理，是否強制出境，外交部下午於記者會中表示，根據簽政法規，若簽證快到期的話外籍人士是需要出境，除非有不可抗力因素，但是擔心疫情不在此限制內。

至於持免簽外國人，若仍留於台灣是否需要直接出境或被驅離？外交部領事事務局長葉非比表示，執行面由移民署執行，逾期出境話會有罰款規定。

若外籍人士必須出境停航的話，該如何處理，葉非比說，這符合不可抗力因素，全球有些國家等於是鎖國，若有類似情形，停留在我國的這些外籍人士簽證到期回不去考量協助返國。

▲外交部領事事務局長葉非比。（圖／記者屠惠剛攝）



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