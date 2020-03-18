金山三和國小「手護健康我OK」洗手認證　激發學童練就防疫基本功

▲ 金山三和國小「手護健康我OK」洗手認證，激發孩童練就防疫基本功。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小為了強化校園防疫效能，以「防疫生活化」為目標，透過防疫主題課程，引導學童認識新冠肺炎、流感、腸病毒等病毒，並透過教師確實的指導，讓全校學童清楚知道正確洗手的流程與步驟，特別規劃了「手護健康我OK」洗手認證活動，將正確洗手的防疫基本功實踐展現，達成知行合一的防疫教育目標。

新冠肺炎延燒全球，全台至今累計病例數已達100例，社區傳播的風險性大為增加，防疫專家指出，正確洗手是最簡單有效，能夠預防新冠病毒傳染的方法，包括流感、腸病毒、諾羅病毒等，也都可以藉由「正確洗手」有效減低危害。

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▲ 金山三和國小洗手認證，將正確洗手的防疫基本功實踐展現，達成防疫教育目標。

在洗手認證活動前，教導處皓崴主任及訓育組仲佑組長在每個孩子的左右手各蓋上一個病毒小印記，讓孩子具有真實感，而孩子在洗手認證時必須依據「濕、搓、沖、捧、擦」5流程以及「內、外、夾、弓、大、立、腕」7步驟，邊朗誦、邊實作，最後以自己的毛巾擦乾雙手後，再到牆邊的自動酒精噴霧機取得酒精徹底消毒雙手，才算認證成功。

通過認證的一年級高敬權表示，最近在電視新聞裡常聽到新冠肺炎，自己心裡其實很害怕，還好老師在上課時讓我認識它，並且知道只要正確洗手就不用擔心被傳染，讓我比較不擔心。

▲ 金山三和國小洗手認證成功，光榮的在防疫英雄榜上簽上自己的名子。

第一次未通過認證的六年級劉劭杰表示，沒想到認證老師這麼嚴格，我只是沒做好「夾」的步驟就被淘汰了，等等下課之後一定要來好好練習一下，並請通過的同學幫我檢查，我一定可以通過的。

三和國小校長陳紹賓表示，學校除了依據教育局「3級防護、健康5原則」落實各項防疫工作來保障師生的健康與安全外，我們也希望能透過防疫主題課程的設計與實踐，建立孩子們一輩子防疫與保護自我健康的核心素養。

陳紹賓說，防疫這件事，對三和國小來說，不僅是行政作為，也是培養孩子們具備12年國教核心學習素養的重要議題課程與教學實踐。而認證成功的孩子則可以參加擊倒病毒的小遊戲，並在大力擊鼓強化自己的信心及勇氣後，光榮的在防疫英雄榜上簽上自己的名子。

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