禁美媒駐點...港憂侵蝕一國兩制　陸駐港公署轟「顛倒是非」：合法合理

▲香港外國記者會。（圖／翻攝Google Maps）

記者邱茀濱／綜合報導

因應美方打壓中方媒體駐美機構的行為，大陸外交部做出反制，宣布取消三家美媒在中國境內（包括香港、澳門）繼續從事記者工作。香港外國記者會（FCC）隨即表示震驚，認為所有在港外國人的工作簽證，都是由香港入境處獨立作出，若改變制度將侵蝕「一國兩制」。對此，大陸外交部駐港公署批FCC「顛倒是非」，強調中央政府是依據「一國兩制」和「基本法」享有的外交事權，因此反制措施「合法合理合情」。

隨著大陸外交部宣布反制措施後，FCC發表聲明稱，在「基本法」下，任何有關持工作簽證外國公民在港工作的事宜，都是由香港入境處決定，如果有變就反映「一國兩制」被蠶食，同時敦促港府盡快釐清事件，確保外國記者能繼續在港工作。

大陸外交部駐港公署發言人今（18）日認為FCC對中方的反制措施「說三道四」，並指出中方的措施「完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛，起因和責任不在中方。」

發言人認為FCC應該向「美國政府表達不滿」，同時邀求美國政府改弦更張，糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制，而不是「顛倒是非，對中方無端批評指責」。

「香港是中國的香港，中方針對美方打壓中國媒體駐美機構行為採取反制措施，是中央政府依據『一國兩制』和『基本法』享有的外交事權，合法合理合情。」發言人強調，所謂「中國政府乾預香港事務」的指責荒唐透頂。FCC應該認真讀一讀基本法，全面準確理解和尊重「一國兩制」，而不應是非不分，倒打一耙。最後，他說，「我們堅決反對任何外部勢力濫用新聞自由，干涉中國內政、干預香港事務。」

▲外交部發言人耿爽。（圖／翻攝 環球網）



目前，中方對美方駐華記者採取措施如下：

第一，針對美方將5家中國媒體駐美機構列為外國使團，中方對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代週刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

第二，針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

第三，針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。

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