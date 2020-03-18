魏明谷請辭自來水公司董事長　網路好友祝福他步步高升

▲魏明谷請辭台水董事長。（圖／翻攝自魏明谷臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

前彰化縣長魏明谷，2019年3月底接下台灣自來水公司董事長一職，18日生日這一天，送給自己的禮物，已完成階段性任務請辭告別台水公司，請辭消息在個人臉書粉專曝光，文末還不忘提醒網路好友，面對疫情，千萬不可掉以輕心，日常生活也務必記得勤洗手！，大家也都祝賀他「祝福谷哥未來官運亨通，步步高升！」。

魏明谷在臉書po文寫下1150字充滿感性的一篇文章：

去年的三月二十六日，明谷因緣際會，接下台灣自來水公司董事長一職，到下周即將屆滿一年，一年來三百多個日子，明谷兢兢業業，不敢有絲毫的鬆懈，明谷也發揮企業管理的專才，深化自來水管線布建、汰換及用水品質提升，這些日子以來，很感謝大家對水公司的支持與愛護，今天是明谷的生日，除祈願台灣及全球早日脫離武漢肺炎陰影，明谷在此也要宣布一個消息，就是明谷自認已完成階段性任務，因此選在生日今天請辭告別台水公司，僅此再次感謝長官提拔與各界好友支持。

台灣自來水公司有六千多個員工（含外包），營業單位遍及全國各縣市，明谷就任後，南北奔波，希望在既有基礎上，更滿足各地民眾的用水需求，也積極讓台水結合民眾生活，行銷台水觀光化，相信過去一年，許多好友，也透過明谷製作的影片，從生活、觀光中，更認識台灣自來水公司 。

對於台水公司的業務，明谷能夠這麼快上手，主要是明谷一直認為自身學識有所欠缺，所以保持終身學習的習慣，十幾年前擔任立委時，就抽空就讀大葉大學事業經營研究所，並在2005年畢業取得碩士學歷，這求學過程，如今回想，也讓我在管理縣府及台水公司，更加得心應手。

而在台水將近一年的時間，除了營業單位及民眾需求，我也很重視施工單位及施工品質，也更重視基層同仁，甚至基層同仁考試時，我也到場視察，跟著一起扛起沙包，並勉勵有心進入台水的朋友，扛起的不只是一個沙包，而是一份責任。

在過去，我曾卸下議員、立委、縣長的責任，今天，是我57歲的生日，我要正式宣布，我卸下台水董座的責任，去年此時，我隨著因緣際會，臨危受命接掌台水，今天我不敢說交出一百分的成績，但我相信所有台水人都跟著明谷用心付出。

不過，階段性的任務，終究有結束的一天，明谷也要祝福台水有更好的發展，更要祝福所有同仁，把生活過得更好，才有更好的智識奉獻給台水，讓台水更加成長，也讓台灣民眾可以享受更便利、更高品質的用水環境。

而不免俗地，生日聽說要許願，過去我這個鄉下小孩，對許願沒什麼特別興趣，但今天，我一定要慎重許下3個願望，畢竟現在中國武漢肺炎疫情日趨嚴峻，因此我的生日願望是，在蔡總統主政下，台灣能夠1.國泰民安、早日順利度過疫情，2.風調雨順、民生工業用水源源不絕，3.民富國強、各產業都能蒸蒸日上。

今天的告別，也是我給自己最好的生日禮物，在每份職務工作上，我向來秉持的是不忮不求，盡每份心力，做最好的事，能夠順利完成台水階段性任務，我要再次感謝所有台水員工的一起打拼，也要感謝各界好友支持，謝謝大家！