　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

魏明谷請辭自來水公司董事長　網路好友祝福他步步高升

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲魏明谷請辭台水董事長。（圖／翻攝自魏明谷臉書粉專）

▲魏明谷請辭台水董事長。（圖／翻攝自魏明谷臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

前彰化縣長魏明谷，2019年3月底接下台灣自來水公司董事長一職，18日生日這一天，送給自己的禮物，已完成階段性任務請辭告別台水公司，請辭消息在個人臉書粉專曝光，文末還不忘提醒網路好友，面對疫情，千萬不可掉以輕心，日常生活也務必記得勤洗手！，大家也都祝賀他「祝福谷哥未來官運亨通，步步高升！」。

魏明谷在臉書po文寫下1150字充滿感性的一篇文章：
去年的三月二十六日，明谷因緣際會，接下台灣自來水公司董事長一職，到下周即將屆滿一年，一年來三百多個日子，明谷兢兢業業，不敢有絲毫的鬆懈，明谷也發揮企業管理的專才，深化自來水管線布建、汰換及用水品質提升，這些日子以來，很感謝大家對水公司的支持與愛護，今天是明谷的生日，除祈願台灣及全球早日脫離武漢肺炎陰影，明谷在此也要宣布一個消息，就是明谷自認已完成階段性任務，因此選在生日今天請辭告別台水公司，僅此再次感謝長官提拔與各界好友支持。

台灣自來水公司有六千多個員工（含外包），營業單位遍及全國各縣市，明谷就任後，南北奔波，希望在既有基礎上，更滿足各地民眾的用水需求，也積極讓台水結合民眾生活，行銷台水觀光化，相信過去一年，許多好友，也透過明谷製作的影片，從生活、觀光中，更認識台灣自來水公司 。

對於台水公司的業務，明谷能夠這麼快上手，主要是明谷一直認為自身學識有所欠缺，所以保持終身學習的習慣，十幾年前擔任立委時，就抽空就讀大葉大學事業經營研究所，並在2005年畢業取得碩士學歷，這求學過程，如今回想，也讓我在管理縣府及台水公司，更加得心應手。

而在台水將近一年的時間，除了營業單位及民眾需求，我也很重視施工單位及施工品質，也更重視基層同仁，甚至基層同仁考試時，我也到場視察，跟著一起扛起沙包，並勉勵有心進入台水的朋友，扛起的不只是一個沙包，而是一份責任。

在過去，我曾卸下議員、立委、縣長的責任，今天，是我57歲的生日，我要正式宣布，我卸下台水董座的責任，去年此時，我隨著因緣際會，臨危受命接掌台水，今天我不敢說交出一百分的成績，但我相信所有台水人都跟著明谷用心付出。

不過，階段性的任務，終究有結束的一天，明谷也要祝福台水有更好的發展，更要祝福所有同仁，把生活過得更好，才有更好的智識奉獻給台水，讓台水更加成長，也讓台灣民眾可以享受更便利、更高品質的用水環境。

而不免俗地，生日聽說要許願，過去我這個鄉下小孩，對許願沒什麼特別興趣，但今天，我一定要慎重許下3個願望，畢竟現在中國武漢肺炎疫情日趨嚴峻，因此我的生日願望是，在蔡總統主政下，台灣能夠1.國泰民安、早日順利度過疫情，2.風調雨順、民生工業用水源源不絕，3.民富國強、各產業都能蒸蒸日上。

今天的告別，也是我給自己最好的生日禮物，在每份職務工作上，我向來秉持的是不忮不求，盡每份心力，做最好的事，能夠順利完成台水階段性任務，我要再次感謝所有台水員工的一起打拼，也要感謝各界好友支持，謝謝大家！

ET快訊
新冠肺炎單日暴增23例細節公布！　21境外移入+2本土狀況一
快訊／魏明谷突請辭自來水公司董事長
1年多不洗澡！他戶頭500萬月領18%不分擔家計　法院判：滾
夜闖明星高中「穿制服」拍性愛片　校方怒了！開吉3男妨害名譽3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

貴婦奈奈醫美診所惡意倒閉　監察院糾正北市府

魏明谷請辭自來水公司董事長　網路好友祝福他步步高升

怕失言被全紀錄？韓國瑜出席業務會報　致詞「默默改成會後不開放」

限制非本國人入境何時解除？　外交部：由指揮中心視疫情發展決定

幕後／WHO失能加速台美攜手　跳過世衛升級防疫夥伴關係　

10萬口罩換30萬件防護衣　外交部重申：視我國疫情發展評估合作

國民黨「11人決策平台」優先徵詢侯友宜、盧秀燕、韓國瑜

緊急命令為何重要？史上4次　李登輝在921大地震做了11項必要處置

立法院超前部署！2立委確診將改採「遠距會議」

影／滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

貴婦奈奈醫美診所惡意倒閉　監察院糾正北市府

魏明谷請辭自來水公司董事長　網路好友祝福他步步高升

怕失言被全紀錄？韓國瑜出席業務會報　致詞「默默改成會後不開放」

限制非本國人入境何時解除？　外交部：由指揮中心視疫情發展決定

幕後／WHO失能加速台美攜手　跳過世衛升級防疫夥伴關係　

10萬口罩換30萬件防護衣　外交部重申：視我國疫情發展評估合作

國民黨「11人決策平台」優先徵詢侯友宜、盧秀燕、韓國瑜

緊急命令為何重要？史上4次　李登輝在921大地震做了11項必要處置

立法院超前部署！2立委確診將改採「遠距會議」

影／滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

沃旭能源攜手東京電力成立合資公司　共同在日本銚子開發離岸風電

中職／開季前最後備戰　富邦悍將全隊到南部打二軍

守住人類最後淨土！　馬達加斯加宣布：20日起「全面斷航」至少30天

iOS 13詭異Bug！已卸載App持續消耗流量　關行動網路也沒用

南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

桃園防疫超前部署　展開分區及居家辦公試辦演練

陳珮騏秘戀小8歲男友…自認私下「無聊又嚴肅」　分手1年半：到現在還在痛

遭指關說法官又被評「豬隊友」…黃越宏向檢察官求償120萬敗訴

夫妻買房…木板縫「探出一堆頭」蠕動！　一抓竟有150條蛇

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

病例連環爆　黃智賢：陳時中不願面對現實

蔡英文何時發布「緊急命令」？　總統府回應了

黃智賢反嗆陳時中：要不要臉？

江啟臣：我是台灣人也是中國人

唐湘龍：台灣2月份死超過16000人

韓國瑜宣布「電競賽照辦」！陳致中：豬隊長

226台人受困　外交部擬專機接回

型男議員：幽會已婚美女官　協助輔導社福個案

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

快訊／侯友宜建議中央：即日起限制第三級警示國家外國人入境

王浩3點聲明　撇清與美女人妻共赴祕巢

王浩控陳雪慧傳內褲照　「不正常」

更多熱門

相關新聞

台水董座魏明谷臉書發文「圓滿告辭」

台水董座魏明谷臉書發文「圓滿告辭」

國營事業人事震撼彈！台水公司董事長魏明谷今（18）日晚間於臉書發文，在職務將屆滿一周年之際，他選擇在生日今天請辭告別台水公司，並感謝長官提拔與各界好友支持，以下為魏明谷請辭聲明全文：

員林人注意！9日停水影響9千多戶

員林人注意！9日停水影響9千多戶

大甲媽　魏明谷：會增加防疫負擔

大甲媽　魏明谷：會增加防疫負擔

文大演宮廷劇選不出董座！教部下通牒

文大演宮廷劇選不出董座！教部下通牒

期交所證實董事長許虞哲今日下午病逝　享壽67歲

期交所證實董事長許虞哲今日下午病逝　享壽67歲

關鍵字：

魏明谷自來水董事長

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

快訊／新冠肺炎暴增23例

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面