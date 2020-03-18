王又正主持風格引NCC委員關切　中天6月換照列審查事項



▲中天談話性政論節目主持人王又正（圖／翻攝YouTube）



記者陳世昌／台北報導



中天談話性節目主持人王又正主持風格引起NCC委員(國家通訊傳播委員會)關切，認為其扮演內容主導者的角色應改善。中天獨立審查人陳清河表示，對此問題已更換節目總監，也對王又正說了重話，要求「節目要有分寸」、「下不為例」。NCC表示，中天改善情況將做為6月開始的換照審查事項之一。



中天電視18日前往NCC，對委員會提出「落實獨立審查人制度之具體運作成效」報告案，此報告是6年前中天電視換照時，被NCC附加需進行的改善措施之一。18日中天電視由獨立審查人世新大學副校長陳清河，以及中天董事林柏川、廖麗生，新聞部副總經理、新聞總監梁天霞前往說明。



▲中天電視獨立審查人、世新大學副校長陳清河(資料照片／世新大學提供)



NCC發言人蕭祈宏表示，去年7月中天獨立審查人制度實施前，NCC收到各家電視的觀眾客訴中，中天的佔比高達42%，獨立審查人實施之後，目前已下降到26%，雖然有改善，但約1/4的佔比較一般電視台還是偏高，委員同時也注意到中天新聞部人事異動比率非常高，這方面還是需要再改善。

蕭祈宏指出，除了新聞內容之外，中天在總統大選期間的談話性節目例如「選舉列車」，並沒有像新聞頻道內容改善得較好，問題持續都存在。

蕭祈宏轉述陳清河的說法表示，陳清河也對主持人王又正非常不滿，有說了「節目要有分寸」、「下不為例」等重話，王又正也有認錯，中天也有更換節目總監。但NCC委員仍認為狀況沒有改善，主持人角色扮演應像是「司儀」，而不是主導者的角色等等，這種現象仍存在沒有改善。

據轉述，陳清河表示，他希望在中天是當一位警察、一位牧師的角色，但NCC委員比較希望他是當一位導師，或是專家監督角色。委員同時認為，陳清河擔任中天獨立審察人一周只去一天是不夠的，應該隨時都要參與。



中天電視每6年一次的換照時間即將於今年12月到期，需於半年前提出換照申請案，也就是今年6月NCC將審議其換照申請，屆時中天改善情況將做為審查事項之一。