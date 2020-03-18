　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王又正主持風格引NCC委員關切　中天6月換照列審查事項

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中天2019.11.29新聞深喉嚨　決戰中台灣 庶民列車到台中　聽民瘼、觀風向（圖／翻攝YouTube）
▲中天談話性政論節目主持人王又正（圖／翻攝YouTube）

記者陳世昌／台北報導

中天談話性節目主持人王又正主持風格引起NCC委員(國家通訊傳播委員會)關切，認為其扮演內容主導者的角色應改善。中天獨立審查人陳清河表示，對此問題已更換節目總監，也對王又正說了重話，要求「節目要有分寸」、「下不為例」。NCC表示，中天改善情況將做為6月開始的換照審查事項之一。

中天電視18日前往NCC，對委員會提出「落實獨立審查人制度之具體運作成效」報告案，此報告是6年前中天電視換照時，被NCC附加需進行的改善措施之一。18日中天電視由獨立審查人世新大學副校長陳清河，以及中天董事林柏川、廖麗生，新聞部副總經理、新聞總監梁天霞前往說明。
世新大學副校長陳清河提醒高教深耕計畫不同於教學卓越計畫，必須打破舊有框架，持續創新。（圖／世新大學提供）
▲中天電視獨立審查人、世新大學副校長陳清河(資料照片／世新大學提供)

NCC發言人蕭祈宏表示，去年7月中天獨立審查人制度實施前，NCC收到各家電視的觀眾客訴中，中天的佔比高達42%，獨立審查人實施之後，目前已下降到26%，雖然有改善，但約1/4的佔比較一般電視台還是偏高，委員同時也注意到中天新聞部人事異動比率非常高，這方面還是需要再改善。

蕭祈宏指出，除了新聞內容之外，中天在總統大選期間的談話性節目例如「選舉列車」，並沒有像新聞頻道內容改善得較好，問題持續都存在。

蕭祈宏轉述陳清河的說法表示，陳清河也對主持人王又正非常不滿，有說了「節目要有分寸」、「下不為例」等重話，王又正也有認錯，中天也有更換節目總監。但NCC委員仍認為狀況沒有改善，主持人角色扮演應像是「司儀」，而不是主導者的角色等等，這種現象仍存在沒有改善。

據轉述，陳清河表示，他希望在中天是當一位警察、一位牧師的角色，但NCC委員比較希望他是當一位導師，或是專家監督角色。委員同時認為，陳清河擔任中天獨立審察人一周只去一天是不夠的，應該隨時都要參與。

中天電視每6年一次的換照時間即將於今年12月到期，需於半年前提出換照申請案，也就是今年6月NCC將審議其換照申請，屆時中天改善情況將做為審查事項之一。

ET快訊
機場被攔11例皆有症狀！女紐約返台發燒38.4度　 莊人祥：
滯武漢台商想回台！要求取消「註記管制」陳時中不同意
19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看
LIVE／外交部緊急記者會　限制「非台籍人士」入境
台灣首見美國境外移入新冠肺炎！留學生返台機場攔截採檢
案83法國籍旅客「4天都在台北市」　莊人祥：跑觀光客行程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

家防中心主任爆上班時間幽會　北市府：請政風單位了解

快訊／19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看

王定宇肯定台美防疫互惠：30萬件防護衣原料與1140萬片口罩等值

見櫃台有酒精瓶！他一按「土色黏液噴滿手」崩潰　真相超無奈

陳時中宣布「限制外國人入境」　黃智賢酸：終於！會不會太晚了

營造無社區傳播假象？一線醫師動怒：台灣從來不蓋牌

「這就是患難見真情！」蘇貞昌談台美防疫合作：對抗疫情的路上不孤單

「暫無總統頒布緊急命令需求」　總統府：目前措施足以因應當前防疫

民眾黨將修黨章　辦選舉選出150位黨代表

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

家防中心主任爆上班時間幽會　北市府：請政風單位了解

快訊／19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看

王定宇肯定台美防疫互惠：30萬件防護衣原料與1140萬片口罩等值

見櫃台有酒精瓶！他一按「土色黏液噴滿手」崩潰　真相超無奈

陳時中宣布「限制外國人入境」　黃智賢酸：終於！會不會太晚了

營造無社區傳播假象？一線醫師動怒：台灣從來不蓋牌

「這就是患難見真情！」蘇貞昌談台美防疫合作：對抗疫情的路上不孤單

「暫無總統頒布緊急命令需求」　總統府：目前措施足以因應當前防疫

民眾黨將修黨章　辦選舉選出150位黨代表

UBA／4強話題對戰組合　衛冕軍佛光拚世新

具荷拉哥哥請願推「具荷拉法」！　期望禁止「遺棄子女的父母」繼承財產

土耳其團確診15中13！醫驚「中獎率87%」…網笑翻：不能再高了

國民女友祈錦鈅跨界主持...竟被製作人訓話！　連操1小時「慘叫連連」

水族館疫期關閉　「企鵝情侶」搖頭晃腦可愛閒晃...網大讚：是約會嗎？

夜闖明星高中拍「男男」性愛影片…網驚「我們班！」　警鎖定3校外男變裝

滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

房東二度無預警漲租！　她被氣到「砸積蓄買房」：冬天電費還1960元

家防中心主任爆上班時間幽會　北市府：請政風單位了解

心情不好見高雄女走路上…屏東男拔鐮刀「狠砍見骨」！她狂噴血苦求：救我

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

政治熱門新聞

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

病例連環爆　黃智賢：陳時中不願面對現實

蔡英文何時發布「緊急命令」？　總統府回應了

江啟臣：我是台灣人也是中國人

黃智賢反嗆陳時中：要不要臉？

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

唐湘龍：台灣2月份死超過16000人

韓國瑜宣布「電競賽照辦」！陳致中：豬隊長

226台人受困　外交部擬專機接回

型男議員：幽會已婚美女官　協助輔導社福個案

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

快訊／侯友宜建議中央：即日起限制第三級警示國家外國人入境

王浩3點聲明　撇清與美女人妻共赴祕巢

王浩控陳雪慧傳內褲照　「不正常」

更多熱門

相關新聞

主播王又正48秒飆罵導播...重掀「過來人」　徐乃麟尷尬

主播王又正48秒飆罵導播...重掀「過來人」　徐乃麟尷尬

中天主播王又正主持《新聞深喉嚨》時，飆罵導播，48秒暴怒影片流出，引起軒然大波。徐乃麟（乃哥）與樓心潼、妞妞在狼谷競技台主持《金牌財神爺》，今（12日）出席記者會，過去乃哥曾因為開罵唐從聖（從從）登上新聞版面，對此徐乃麟幽默表示：「我不敢看影片，因為我怕會想到自己。」

目睹王又正飆罵　嘉賓怕爆還原經過

目睹王又正飆罵　嘉賓怕爆還原經過

陸系新機可望大舉登台

陸系新機可望大舉登台

NCC許可213個頻道、161家電台增播廣告

NCC許可213個頻道、161家電台增播廣告

台數科申設新聞台NCC復議要重審

台數科申設新聞台NCC復議要重審

關鍵字：

NCC中天王又正

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

快訊／新冠肺炎暴增23例

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面