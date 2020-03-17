新北里長機場喊：會去檢疫旅館！卻坐上小黃「衝回家」…里民傻眼：能怎麼辦

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳日前遭爆，10日率團前往西班牙、葡萄牙等地旅遊，引發軒然大波！一行人經多次轉機後，終於在17日下午3時許抵達桃園國際機場，她也為了最近的紛紛擾擾向社會大眾鞠躬道歉，但她搭上防疫計程車離開機場後，卻因想甩開媒體，竟直接前往里民辦事處及住處，讓里民傻眼！

▲▼新北里長原先說要前往檢疫旅館，卻返回住處。（圖／記者陳雕文攝，下同）

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林姓里長接受媒體聯訪時，針對近來的紛紛擾擾表示，在疫情期間出國的確欠缺考慮，但從事件爆發以來，有許多網友對她、她的家人謾罵，甚至還遭到恐嚇，讓她忍不住哽咽。另外，有傳言說她是為了「1萬4千元的居家檢疫補助款」而出國，她澄清，出國前疫情還不嚴重，且當時也不知道有補助款。

林姓里長抵台後，3度面對媒體鏡頭鞠躬道歉，這才坐上防疫計程車前往檢疫旅館，但她為了甩開跟車的媒體，決定返回住處，她也強調「會跟市府聯絡」，至於其他團員則是各自返家進行居家檢疫，但有住在對面的里民見到這幕又驚又傻眼，無奈表示，「政府都沒辦法（阻止她回家）了，我們能怎麼辦？」

區公所人員則與警方一同上樓送檢疫包給林姓里長。對此，林昱成里幹事透露，檢疫包內裝有新北市政府所配發的14天份口罩、可14天免費看電影的序號、居家檢疫應注意事項，以及侯市長感謝她為了民眾福祉進行居家檢疫的感謝信。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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