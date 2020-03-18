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里長怨被霸凌　醫嗆「不是自己去找死的嗎」　堅守防疫：我們是在幹什麼

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▲▼新北市中和區瓦瑤里里長林綺芳帶里民遊西班牙、葡萄牙，返台後鞠躬道歉。（圖／記者黃彥傑攝） 

▲林綺芳道歉：我真的不知道我做錯了什麼？（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉維榛／綜合報導

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳因率團前往西、葡兩國，被全台網友罵爆。昨（17）日回國還帶著2包duty free的她，委屈直呼「今天因為我的事讓他們（家人）受到安全（威脅），甚至有人叫我去死！」此話一出，氣得台大名醫施景中怒嗆，「奇怪，不是她自己去找（死）的嗎?」

施景中在臉書罕見動怒，直言「奇怪，不是她自己去找（死）的嗎？記者會說，有人提醒她要小心，叫她家人要小心，這真是良心的提醒。」

請繼續往下閱讀...

由於林綺芳在機場表明，會前往檢疫旅館，殊不知為了甩開跟車的媒體，決定返回住處，對此，她強調「會跟市府聯絡。」這讓施景中急勸，「請不要忘記回國後要14天居家檢疫，不要出門和搭乘大眾交通工具、小心不要傳染年長家人，有症狀儘速就醫，並配合里長紀錄自己健康狀況。（啊，忘了，妳自己就是里長）。」

不過，民政局表示，林綺芳抵達台灣後直接返家，是為了整理行李與處理事務，且為了避免曝光防疫旅館地點，暫時在家檢疫，待至晚間才入住防疫旅館。

但眼看新冠肺炎確診數再爆增23例，施景中也替醫護抱不平，「每天在醫院小心謹慎地遵守防疫規範，覺得我們這麼辛苦、再看這些人，就不知道我們是在幹什麼？」

▲▼ 新北里長機場返家 。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北里長搭小黃返家。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼ 新北里長怨被霸凌　醫嗆「不是自己去找死的嗎」…嘆：我們到底在幹什麼（圖／翻攝台大名醫施景中臉書）

▲網友怒不可遏 ！（圖／翻攝台大名醫施景中臉書）

文章上線後，引發大批網友痛罵，「不值得讓社會同情，只會讓人更氣，支持鎖國政策～」、「裝無辜最會！！自私的人真的不可原諒！害的我們現在人心徨徨還增加防疫人員的負擔，真的很可惡還騙說回國會去防疫旅館住結束還不是搭小黃回家了」、「她根本邏輯不通，說別人80（霸凌）他，做錯事被糾正不是正常的？」、「前線醫護人員已經夠辛苦了，總是有人在扯後腿！！要死不自己找地方就地解決，還要拖一堆人陪葬…一顆老鼠屎，壞一鍋粥！」、「很生氣耶，這些出去爽旅遊的自私人拖累醫護，拖慘乖乖防護全台人」。

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