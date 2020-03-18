拚市政有感！韓國瑜照顧新住民　事務專案辦公室正式喬遷揭牌



▲韓國瑜參加新住民辦公室揭牌記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市新住民事務專案辦公室18日舉辦喬遷揭牌典禮，由高雄市政府顧問林麗蟬擔任執行長，希望能成為新住民的好夥伴，協助解決生活、創業等疑難雜症。韓國瑜提到市府提供新住民朋友方面服務，建立友善環境，供安心生活，新住民專案辦公室主要整合各局處資源推動新住民服務，一步步落實對新住民的照顧。

▲韓國瑜參加新住民辦公室揭牌記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市婚姻移民人數6萬3333人，在高雄持有效居留證外僑6萬7,845人（109年1月移民署統計，含移工、看護工及白領），加起來有13多萬人，此外還有僑外投資高雄1,030家，移居高雄的外籍人士與他們的家庭人數就超過20萬人。新住民專案辦公室主要整合各局處資源推動新住民服務，一步步落實對新住民的照顧。

高雄市長韓國瑜提到，市府對新住民投入多層面的工作，包含專屬新住民的廣播節目在高雄電台開播、架構雲端教學網路、高雄銀行齊心防疫最相挺方案，領先全國開放未設籍新住民也可申請，就業的部分，勞工局提供12位專職通譯，越南、印尼、泰國和英文4種語言專職通譯提供就業勞資爭議諮詢專線。未來仍繼續努力推動成立新住民事務委員會、市政網站提供新住民母國語言使用介面等服務。

▲韓國瑜品嘗各國美食 。（圖／記者翁進忠攝）

除了揭牌活動，另外在市府11樓美食街辦理「多元文化美食票選」，讓市府員工用輕鬆的心情拓展文化視野，韓國瑜也特別前往品嘗越南、印尼、泰國、柬埔寨、宏都拉斯、奧地利及雲南等國美食，相當受到歡迎。