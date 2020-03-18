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江啟臣表態了：我是台灣人，也是中國人

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▲▼江啟臣表態了：我是台灣人，也是中國人。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲中國國民黨主席江啟臣。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨主席江啟臣對兩岸的論述引起各界關注，他17日接受國民黨前主席洪秀柱的網路節目時，表示自己是台灣人也是中國人，並詳細解釋自己的立場級看法。

江啟臣在洪秀柱主持的網路節目「護憲保台」上表示，中國國民黨是中華民國的開國政黨，對中國國國民黨來說，中國就是中華民國。他在台灣出生長大，他是台灣人，而從血源、文化、歷史來看，他也是中國人，從中華民國的憲法來說，他是中華民國國民。

洪秀柱辦公室透過新聞稿指出，洪秀柱、江啟臣兩人在會談中達成中華民國憲法是兩岸關係中自我定位的共識，倘若變動就需要修憲，而修憲帶來的後果及代價，負責任的政黨與政治人物有責任要講清楚。

洪辦表示，洪、江都在國民黨總統大選敗選後擔任黨主席，因此了解國民黨主席位置的辛苦，也清楚不是使用年輕人就能號召年輕人、並對國民黨產生好感，主要問題是民進黨貼上標籤，使年輕人對國民黨有負面觀點。

洪辦認為，洪秀柱提到中華民國的憲法是一中憲法，因此國家方向為終極統一，這是身為開國政黨的黨主席必須要面對的挑戰。對此，江認為中華民國的固有疆域是明訂在憲法中的，只要沒有修憲更動，自然應當遵守。

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