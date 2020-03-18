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肺部像灑滿星星　25歲確診女醫凌晨獨坐病床3小時：護理師媽簡直變了個人

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▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透）

▲王莎至今仍不知道是哪天接觸了哪位病人，使自己感染上了病毒。（圖和當事人無關／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

「我媽媽很愛美的，當時在影片裡看到她的樣子，簡直變了個人…」大陸湖北武漢一名25歲女醫師王莎（化名）後來回憶時說到，儘管現在的她已經能夠談笑風生，但說起2個月前的經歷，仍是心有餘悸。

陸媒報導，王莎今年25歲，畢業就進入武漢一家醫院的CT（電腦斷層掃描）室，成為一名真正的醫師；而她的母親也在這家醫院工作，是發熱門診的護士，母女兩人就這樣成為同事已有2、3年。

在疫情來襲之初，王莎所在的醫院就提醒大家重視起來，「我那時候就開始預防服藥了，每天會吃頭孢等藥物」；但她在CT室工作，每天會接觸到很多病人，而新冠肺炎的病人幾乎都會去做肺部CT檢查。

王莎至今仍不知道是哪天接觸哪位病人，使自己感染上了病毒，她最初的症狀是鼻塞加咳痰，「我當時仔細觀察過，我吐出來的是黃痰，當時我就很放心。」她認為，咳黃痰肯定是細菌性的疾病，不會是病毒性的；直到一天半夜咳嗽醒來，白天突然發燒時，她仍不願相信自己是患上了新冠肺炎。

▼王莎的X光片「肺部看起來像灑滿了星星」。圖為美國確診患者住院第6天的胸部X光。（圖／翻攝NEJM）

▲▼《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）1月31日公布美國第一起2019新型冠狀病毒的病例報告。（圖／翻攝NEJM）

科室主任發現王莎咳嗽的症狀後，讓她去做個檢查。她在護理師母親的陪同下，進了自己熟悉的房間，拍下自己的CT，她看過成百上千張片子，頭一次檢查自己的CT，「我拿到片子後，從上往下看，發現肺上葉挺乾淨的，當時特別開心，但是往下看發現，下葉全是病灶，心裡一下就慌了」。用她的話來形容，「肺部看起來像灑滿了星星。」

發現情況不對後，王莎第一反應就是千萬不能和同事們接觸，要離他們遠一些。她讓母親去找醫生幫自己看看，「我媽當時跑到科室門口，她都沒有進去，隔著玻璃衝裡面大喊：你們快來幫王莎看看，好像有點問題！」如今說起這些事，她想想還覺得有些好笑，這對善良的母女倆始終有為他人著想。

醫生檢查過後，判定王莎的情況不好，需要立刻入院隔離治療。她說，「我當時住進去時，害怕地哭出來了。隔著玻璃，媽媽應該也看到我哭了，但是她強忍著，沒有哭出來，怕我難過。」

住進去的第一天，醫院晚間10時就收了病人們的手機，讓病人早點休息。雖已出社會上班，但25歲的王莎性格單純，和父母一起生活的她，從未遭受過如此大的危機。

▼25歲的小姑娘恢復得很好，兩周後，醫院通知王莎可以出院回家了。（圖和當事人無關／路透）

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

當晚，王莎強逼自己閉眼睡覺，但焦慮與不安一直纏著她，凌晨3點就醒來了，「起來之後，我就自己坐在那裡，不想去打擾護士，他們已經累了一天了」，就這樣一直坐到早上6點，天已經濛濛亮。這3個小時裡，她自己也不知道都想了些什麼，只是忍不住嘆氣。

王莎早上拿到手機，打開之後映入眼簾的第一個消息：武漢封城了。就像被恐懼的漩渦深深吸進去一樣，她拒絕再接收外界的消息，任何一點風吹草動的變化，都會令她情緒波動，她明白這對治療沒有好處。

幾天後，王莎接到母親打來的視訊電話，她看著媽媽內心驚訝又心疼，「我媽媽是一個很愛美的人，出門都注意防曬，平時也很愛保養，但是當時手機裡的人，皮膚很乾、眼睛又腫。」雖然母親什麼都沒說，但她心裡明白對方有多牽掛自己。

幸運的是，25歲的小姑娘恢復得很好，兩周後，醫院通知王莎可以出院回家了。再次談起當時的事，很多細節，她已不願再去回想，「如果沒有這次疫情，我本來想帶爸媽去蘇州旅拍的，那裡有很多古風的民宿，現在不知道什麼時候才能實現這個願望。」

王莎盼望著再次拿起眉筆，幫媽媽化妝，兩人拍美美的照片，希望這一天能早點到來，「我只希望到時候，大家不要歧視我們武漢人就好啦。」

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