台南2官員不聽勸爽玩歐洲！黃偉哲怒下禁假令 緊急召回再補2槍

▲台南市政府18日發現所屬2名公務員，無視疫情在冰島及土耳其旅遊，市府下午緊急連繫2人，命令停止休假召回。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

國內疫情嚴峻，台南市政府18日發現所屬2名公務員，無視疫情在冰島及土耳其旅遊，市府下午緊急連繫2人，依照公務員服務法，命令停止休假，2人均已同意立即安排機位返國。

台南市政府指出，2名公務員有1人3月6日前往冰島旅遊，1人則在3月14日前往土耳其旅行，由於當時歐洲疫情已經開始不斷攀升，事前兩人的單位雖然均曾大力勸阻，但兩人仍堅持前往，市長黃偉哲獲悉後，要求所屬單位連繫要求立即返國，2人都已表示正緊急安排機位，立即返國。

黃偉哲市長表示，他在2月底即要求公務員不要到2、3級警示國家旅遊，2人前往的國家在3月16、17日才被公告為3級，但依照公務員服務法，主管可以要求立即停止休假，至於這2人不聽事前苦勸執意出國，返國後必須居家檢疫14天，肯定會影響到公務，市府將在年終考績上做出適當處理。

黃偉哲指出，將建議這2位公務員不要領隔離補助，應該對自己行為負責；同時也建議中央規定，對事先不聽勸，仍執意出國者，在返國接受防疫隔離期間，需要用自己的休假扣抵。據了解，該2名公務員係不同單位，其 1人疑為出國蜜月旅行。

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