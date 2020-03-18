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他發燒在家死撐「怕確診」！腹痛難忍就醫...腸子竟遭兩顆棗核戳爆

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▲。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲陶老伯的腸子裡有兩個棗核，已經戳破末端迴腸。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

上海嘉定區的陶老伯有發燒、腹痛的症狀，由於症狀和新冠肺炎類似，一直不敢就醫，在家裡撐了兩天後實在是受不了，才趕緊前往瑞金醫院北院就診。經醫生檢查之後，發現陶老伯的腸子裡有兩個棗核，已經戳破了末端迴腸，幸虧及時手術，他目前恢復良好已經出院。

據《看看新聞》報導，陶老伯連續兩天發燒，擔心感染新冠肺炎而延遲就醫，診斷結果顯示他並沒有感染，而是棗核戳破回腸導致發燒，如不立即手術會有生命危險。

陶老伯表示，當時吃完以後，身體突然很不舒服、後腦流汗、小腹脹，第二天早上高燒到37、38度，「我如果感染新冠，那麼家裡五口人都麻煩了。」

▲▼老伯腹痛發燒擔心感染新冠在家硬撐，醫生一查竟是棗核戳破腸子。（圖／翻攝自看看新聞）

瑞金醫院北院普外科主治醫師劉坤表示，如果不及時手術的話，可能會進一步造成全身感染，影響他正常的生命體徵，包括心率、血壓、循環的功能，對於年紀大的病人來講，不一定挺得過感染這一關。醫護人員成功將棗核取出，目前陶老伯已經康復出院。

劉坤還說，很多因素都會引起發熱，首先包括感染性的因素，第二個就是一些急性的情況，包括消化道穿孔或一些其他部位的穿孔，炎症類感染也會引起發熱，「新冠病情的主要臨床表現也是發熱，但我們要結合好幾個因素來綜合判斷，第一個是有沒有流行病學史的調查，包括有沒有接觸疫區回來的人，有沒有去過疫區，有沒有去過相關的可疑的地方。」

劉坤也提醒，近期不少發燒、咳嗽的市民，因懷疑感染新冠肺炎，怕在醫院交叉感染，選擇延後就醫，其實發燒腹痛是常見的臨床症狀，市民如有不適，應該盡快就診。

▲▼老伯腹痛發燒擔心感染新冠在家硬撐，醫生一查竟是棗核戳破腸子。（圖／翻攝自看看新聞）

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