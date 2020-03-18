散播「豺傳狗、狗傳人」疫情假消息　台中男罰3萬接受法治教育

▲林姓男子未經查證即散播「豺傳狗、狗傳人」不實疫情訊息，台中地檢署檢察官罰他支付公庫3萬元，並接受2場法治教育。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓男子經由LINE接收來自大陸友人傳送的「豺傳給狗、狗傳人」不實疫情訊息，未經查證即在他的臉書張貼其內容，引起民眾恐慌，涉嫌違反傳染病防治法；林男到案後深表悔悟，台中地檢署檢察官予以緩起訴處分，但罰他支付公庫3萬元，並接受2場法治教育。

起訴書指出，林男（52歲）於1月22日下午，以手機通訊軟體LINE接收來自大陸友人傳送，關於新冠肺炎病毒的傳播途徑是經由豺傳給狗、狗傳人的不實訊息，林未經查證內容是否屬實，即於同日下午以手機連結網路至臉書社群網站張貼此內容，臉書好友有3805人。

林男張貼內容為「據最新研究發現，此次新型肺炎病毒傳播途徑是華南海鮮市場進口的豺，一種犬科動物攜帶的病毒，然後傳給附近的狗，狗傳狗，狗傳人。狗不生病，人生病，人生病後又傳給狗，循環傳染」。

及「據試驗，帶有言種病毒的狗周圍30米內屬高風險傳染區，10米之內戴口罩沒有用。所以人們一定要遠離狗。養有狗的家庭要把拴在家中，不能逗狗了」等不實訊息。

而新冠肺炎經衛生福利部於2020年1月15日公告為第5類法定傳染病，民眾對疫情十分關注，若逕自在不特定多數人得以瀏覽的網站傳播不實訊息，極有可能造成民眾恐慌，使社會大眾不安，經法務部調查局彰化縣調查站移送偵辦。

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