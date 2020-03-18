東南亞最慘！馬來西亞今起「鎖國2週」防堵病毒　出入境全禁止

▲ 馬來西亞吉隆坡國際機場。（圖／路透）

文／中央社吉隆坡18日綜合外電報導

新冠肺炎蔓延全球，馬來西亞是東南亞疫情最為嚴重的國家。為防堵疫情擴散，馬來西亞今天起鎖國2週，禁止所有民眾出國，並禁止所有外國人入境；部分民眾急於採買生活用品。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）日前宣布禁止公民出國旅行，也不准外國人入境。新規定今天生效，將實施至本月31日，學校在這段時間也會關閉。

路透社報導，在馬來西亞新規定正式實施前的數個小時，急著趕回家鄉的數千名民眾在公車站排隊等車。許多每天通勤到鄰國新加坡上班的馬來西亞民眾也趕著跨越邊境，到新加坡度過未來兩週的日子。

馬來西亞實施鎖國政策的首日早晨，首都吉隆坡街道不見以往車水馬龍景象，部分咖啡廳及餐廳仍開門營業，但消費者僅能外帶食物。吉隆坡通常是東南亞塞車情況最嚴重的城市之一。

此外，邁汀（Mydin）等馬來西亞大型連鎖超市也採取相應措施，包括推出特別購物時段、設置老人與身障者專用結帳通道，以及限制米、麵粉、食用油、手部清潔用品、消毒用品等物品的採購量。

一名邁汀高層人員向路透社表示，邁汀目前的供應量充足，但消費者也要明白，「他們不能太挑剔」。

一名60歲的消費者則說，人潮擠進大賣場也會造成疾病傳播，「他們應該要更冷靜一點」。為了避開大批人潮，這名消費者一早就到賣場採買。

今年3月才出任首相的慕尤丁也向民眾擔保，國內生活必需品供應無虞。大馬人口數為3200萬人。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，馬來西亞昨天通報出現2起死亡病例，其中一名男性曾參加一場大型穆斯林聚會。馬來西亞累計共有673人確診，約2/3的確診病例都與這場聚會有關。（譯者：侯姿瑩／核稿：張曉雯）