陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢嗆：要不要臉？

▲黃智賢、陳時中。（組合圖／記者黃克翔、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳因率團前往歐洲旅遊受到外界議論。資深媒體人黃智賢18日在臉書為林綺芳抱不平，她怒嗆，「要不要臉？」是指揮中心指揮官陳時中認為西班牙、葡萄牙不危險，那些出國玩的人是白目，但那些台灣人之所以出國玩，不就是因為陳時中3月16日才把歐洲列為第三級？

黃智賢說，外界在罵台灣人出國玩，那些人出國玩是白目，但他們之所以出國玩，不就是因為3月10日那些國家還非三級旅遊警示，是陳時中認為西班牙葡萄牙不危險呀。黃智賢指出，回到3月9日，當時陳時中是把歐洲列為哪一級？「要不要臉？」

黃智賢提到，直到3月10日才把某些國家列為二級，3月16日陳時中才把歐洲列為第三級，里長可以罵，但「罵里長是要轉移焦點吧！」，要轉移陳時中不肯把歐洲列為三級警示的失職。她認為，這一切都是因為陳時中對全世界都一直放水、開放、不作為，不是嗎？

「果然人一獨，腦就殘」黃智賢痛批，到底什麼時候才要一視同仁？對中國大陸禁止入境卻對所有國家開放邊境，「呵呵」。

其他人也看了這些...

►19日0時起台灣「鎖國」！吳釗燮：非本國籍人一律限制入境

►指揮中心：非本國籍人一律限制入境、台人入境居家檢疫14天

►外交部、AIT發表「台美防疫合作」聯合聲明 合作疫苗、藥品研究

更多熱門新聞...

►歐洲旅遊史已回溯555位 3/5～3/14歐洲返台都要居家檢疫！

►台美聯合防疫「每週送10萬枚口罩」 陳時中：未來期待和世界合作

►長榮飛溫哥華又載到確診個案 指揮中心：確認不是在台灣感染

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！