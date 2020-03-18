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長榮飛溫哥華又載到確診個案　指揮中心：確認不是在台灣感染

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▲曾與外確診籍音樂家同機的長榮航空機組人員，6日清晨搭機返台，對於媒體詢問相關接觸過程均不發一語快步離去。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲先前曾與外確診籍音樂家同機的長榮機組人員，當時搭機返台後，對於媒體詢問相關接觸過程均不發一語快步離去。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，加拿大日前公布確診個案資訊，其中一名旅客7日搭乘長榮航空BR10班機由台北飛往溫哥華，下機後確診。對此，長榮證實此事，並針對該班機12名組員已給14天防疫假，將居家隔離至3月21日。中央流行疫情指揮中心表示，有關加拿大個案，他是從德黑蘭飛馬來西亞，經台灣再到溫哥華，沒有入境，因此不是在台灣感染。

長榮航空指出，依據加拿大衛生疾管單位提供之資訊，一位新冠肺炎確診病患曾搭乘3月7日BR10班機由台北飛往溫哥華，本公司已給予該班機服務之12名空服員14天有給之防疫假，進行居家隔離至3月21日，該航機已完成加強消毒作業。

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▲▼澳洲58歲確診男，3/3搭長榮航空從台灣飛布里斯本。（圖／翻攝自SA Health臉書粉專）

▲澳洲58歲確診男，3/3搭長榮航空從台灣飛布里斯本。（圖／翻攝自SA Health臉書粉專）

事實上，南澳洲衛生署臉書專頁「SA Health」先前也公布當地新增新冠病毒（COVlD-19）確診者相關資訊，其中一名58歲男病患，3月3日搭乘長榮航空BR315班次，從台灣飛抵布里斯本。當時長榮航空緊急規劃讓該航班空機返台，旅客全數轉搭其他航空，空服組員也將加大隔離空間、全程配戴口罩返台。

長榮表示，與該名旅客接觸過的空、地勤員工，將配合疫情指揮中心之規範，進行相關檢疫或是隔離；另外，每一航班值勤後均會清潔與消毒，對於該航機會採深度清潔及加強消毒之方式處理。

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