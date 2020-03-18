大邱破6千例！再爆醫院群聚感染「累計74確診」　護理長也中鏢

▲ 大邱醫療人員移送疑似病例。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓連續4天維持日增百例以下新冠肺炎（COVID-19）確診，但各地小規模群聚感染事件頻傳，成為社區傳播隱憂。當局對群聚感染風險較高的療養院及療養醫院等集體設施展開調查，發現位於重災區大邱的「韓愛療養醫院」有多人檢測呈陽性，截至今（18日）早累計已有74人感染。

根據大邱市說法，韓愛醫院117名住院患者中已有57人感染；71名員工中有17人確診，包括護理長。其中4名員工已經送醫隔離治療，其餘10人則住進收治輕症患者的生活治療中心；今天上午確診感染的57人預計全數送醫。

包括韓愛療養醫院的74例在內，大邱全市共有1家醫院、2家療養醫院、1家老人之家及1家老人醫院出現疫情，累計87例。當局預計持續調查所有高風險的集體設施，一旦發現零星個案將立即隔離，防堵社區傳播。

南韓「療養醫院」指30人以上的收容設施，服務對象為有住院需求、需要長期治療的患者，目的為治療而非照護，人力配置主要為醫師及護理師，屬健保給付範圍，法源為《醫療法》。「療養院」則服務罹患失智、中風等疾病的老人，目的為照護，人力主要為療養護理師，不一定有醫師，屬老人長期療養險給付範圍，法源為《老人福祉法》。

另一方面，南韓18日上午通報，17日整天共新增93起病例，累計8413例，其中84人死亡及1540人解除隔離，且光是大邱就有6144例。全境已受檢的民眾中27萬888人呈陰性，16346人仍在等待結果。

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