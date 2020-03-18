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蘇貞昌揭「師生禁出國」法源依據！　喊話：這都是為了國人健康

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▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心近日宣佈，全國高中以下的師生停止出國，引發外界質疑是否有法源依據。對此，行政院長蘇貞昌17日回應稱，是依照傳染病防治法第七條以及紓困特別條例第七條，「希望不要有個人為了自私理由，成為防疫破口，害人也害己。」

在17日的立法院質詢會前，蘇貞昌在受訪時表示，禁止中等學校以下師生出國等新措施，是基於防疫需要，也是保護國人、保護年輕人，依照專家及疫情指揮中心決議；這都是為了國人健康，希望大家多多配合，世界很多國家受新冠肺炎感染，要多保護自己、減少國人負擔。

蘇貞昌指出，法源依據是基於傳染病防制法第7條，「主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生」，剛通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條，也明定「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」。

至於是否有補償機制？蘇貞昌說，相關限制措施、補償措施，特別條例都有規定，指揮中心也都有明白宣佈；希望國人配合，過去這段期間台灣防疫之所以受到全世界各國肯定，正因為人民跟政府合作努力，才會做出好成績，讓台灣最好一面給世界看，成為世界典範，希望不要有任何個人，為了自私的理由，增加國人負擔，也讓防疫破口，害人也害己。

▼中央流行疫情指揮中心記者會（圖／記者黃國霖攝

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會 圖／記者黃國霖 攝

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