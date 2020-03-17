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跟媽媽吵架…她到網友家「12小時3次」反告性侵　男辯：都是她找我看謎片

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▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲花花稱被劉男帶回家3度性侵，但法院認為花花在性行為後，還能跟劉男一起看電視、逛街，與常情不符，再參考證人說詞，依罪證不足判劉男無罪。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫pxhere）

記者羅志華／台北報導

劉姓男子透過交友軟體，認識輕度心智障礙女子花花（化名），在2017年7月間得知她與母親吵架不想回家後，便帶她到住處於12小時內發生3次性行為，花花事後控訴劉男不顧她說「不要」，3度強脫她內衣褲性侵，但劉男辯稱每次都是花花主動。刑事部分，法院一、二審皆判劉男無罪，花花再向劉男民事求償100萬，日前北院判她敗訴。

花花控訴，劉男於2017年7月6日將她帶回家，下午1、2點才剛吃完飯沒多久，劉男就在房內強脫她衣褲，並將她推到床上性侵得逞，被劉男帶到外縣市的她，只好跟著劉男進出，晚餐後又被劉男2度性侵，到了午夜，劉男從睡夢中醒來，又趁她半夢半醒間對她第3度性侵；直到隔天2人出門時，花花趁劉男不注意向交通警察求救，她才終於脫離劉男的魔爪。

劉男於庭上喊冤，稱與花花在交友軟體認識後，於7月6日約她與友人吃早餐，當時花花稱與媽媽吵架不想回去，主動提議要去他家住，2人吃過午餐後，花花便找他看手機裡的A片，2人順勢發生性行為，完事後還一起看電視，第二次性行為也差不多是這樣，2人當晚到夜市買東西，晚上睡到一半，花花又起來找他看片，2人第3度發生性行為。

劉男表示，隔天早上2人和朋友出門，花花向他坦承把手機開成飛航模式（不能發射或接收訊號），並趁他不注意時去找交通警察，問自己是不是被通報為失蹤人口；警方得知2人發生性行為後，便通報性侵開始調查。

法院審理時，花花證稱被性侵後，仍與劉男一起看電視、聽音樂，甚至2人還一起去看醫生、逛街，劉男友人也證稱，他們一起吃飯時，聽花花抱怨媽媽會打她，讓她壓力很大不想回去，是主動要求與劉男回家，且過程中花花的應對也很正常。

法官依證人證詞，認為花花與劉男相處的2天裡，自由沒受限制卻沒對外求救，甚至還在性行為後與劉男一起看電視，種種行徑與性侵受害者的常情不符，依罪證不足，判劉男無罪。

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