



▲ 提高榮民創業培力，台東榮服處特辦1對1輔導諮詢。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣榮服處日前邀請中小企業總會創業諮商江明華顧問，配合輔導會109年度創業諮商輔導服務計畫，提供退除役官兵一對一創業診斷服務。江明華資歷完整豐富，具有長期輔導創業與企業經營之經驗，對於創業所需條件及創業面臨風險、資金等問題均極為了解。

此次諮商服務中，經由透過豐富的輔導經驗，與具有創業想法的退除役官兵進行創業成功的案例分享及意見交換；剖析市場趨勢、產業特性，協助退除役官兵實現創業夢想。參與本次諮商的退除役官兵表示，透過顧問的分析與解說，瞭解到創業的多元面向，以及創業前該注意的事項；並在經營策略、創業流程均有更深入的瞭解，對於可利用的創業相關資源有更進一步的認識。



台東榮服處長林振生現場慰勉諮商人員，除向江顧問表達感謝，更肯定參加者能勇於創業。林振生表示，輔導有志創業退除役官兵是輔導會就業服務資源之一，透過創業諮商、輔導及貸款利息補貼等協助，讓退除役官兵在創業之路上，不會徬徨無助；而輔導會另提供創業貸款利息補貼，鼓勵退除役官兵自行創業。如有創業構想或需求的退除役官兵，均可洽該處就業站辦理諮詢。

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