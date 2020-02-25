相信吸引力法則！改變你的命運　從小小行動開始變動

▲想要改變命運，就要提升自己察覺機會的敏感度。（圖／視覺中國）

文／打造理想人生的習慣大全

【提升自己覺察機會的敏感度】

所謂「吸引力法則」，是指我們心裡強烈祈求的事情化為真實，同樣的概念還有瑞士心理學家卡爾．榮格所提出的共時性。這是指我們心裡所感受到的或期盼的願望，彷彿是原本就帶有它們的意義似地，和偶然間發生的事情產生連結，為我們帶來覺察、邂逅、線索等。

榮格認為，即使是當下個別發生的事，在較深的層次裡，彼此都有連結，互相連動，共時性並非單純的偶然，而是規則、法則的產物。

我的人生中，依著吸引力法則和共時性所發生的事情如下。

二○○六年，我猶豫著要不要辭掉當時服務的公司。我隨意翻看報紙《日本經濟新聞》，一句寫著「不受雇於人的人生」，招募創業家的廣告詞躍入眼簾，我在內心深處感覺共鳴，「對！我就是想要一個不受雇於人的人生」。我心裡覺得亢奮，馬上參加在東京水道橋地區舉行的創業家活動，並得知有許多方法可以達成「不受雇於人的人生」，因此下定決心獨立創業。事實上在這個時間點，我都還沒有決定要做什麼。

決定獨立創業的當天，我聯絡學生時代的一個朋友，問他要不要一起創業。這明明是個重大的決定，他卻非常乾脆地說：「嗯！我們來做吧！」非常不可思議的是，這時的他也感覺在任職的公司裡陷入僵局，獨立創業的念頭經常浮現在他的腦海裡。

從這個時候開始，我們兩個每天晚上都在平價餐廳裡研究創業想法，這個朋友勸我：「古川先生，你應該很適合走教練這一條路喔！」我馬上研讀教練的書，並得到共鳴，「這就是我想追求的！」於是我進入了教練學校，成為一個專業教練，並成功創業。在這之後也發生了許多共時性的事件，讓我一步一步最終抵達了習慣養成教練的目的。

改變人生的轉機，會像流星一般。

請你抱持開放的心態等待。

人生，是從不可思議的偶然事件發展出來的。改變人生的暗示、徵兆、與人之間的邂逅其實非常多，然而這些只有強烈祈求的人才看得見，就像流星一樣，只有仰望天空的人才能發覺。這不是用理性，而是用感性來覺察的。

與這些共時性邂逅之時，你的內心會發出「喔！」的暗號給你，在這種時刻，你應該毫不猶豫地接收，並試著去做、試著去那些地方，或試著去見那些人。你的命運將會從一個小小的行動開始變動。

★本文經采實文化授權，摘自《打造理想人生的習慣大全》。