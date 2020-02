90後女孩范志潔勇敢做夢：「成功並不容易，堅持才能成為贏家」

▲(圖/女子學提供)

這幾年,乘著社群網路的浪潮,成就了無數個圖文插畫家,前陣子能依據每個人長相描繪的「似顏繪」更是尉為風潮。這些從前被視為沒有價值的塗鴉,如今也成為能養活生計的事業。然而當熱潮過去,該如何變通生存才是眾插畫工作者所需要面對的考驗!

《潔與她的鹿》主理人范志潔雖非相關科系出身,也並未受過專業的繪圖訓練,但憑藉著敏銳的觀察與求學期間習得的行銷知識,將似顏繪應用在婚禮產業,推出一系列服務,包含喜帖、結婚書約再到婚禮現場幫賓客留下紀念,成功在競爭激烈的插畫市場中,找到一線商機。

若不滿足於現狀,那就起身改變



《潔與她的鹿》的鹿,指的是范志潔的爺爺,隨著祂的逝世,鹿也昇華成整個品牌的靈魂人物

▲(圖/女子學提供)

年僅24歲的她,是眾人口中「水蜜桃族」的那個世代,她卻不願意成為一個小螺絲釘的職員,大學還沒畢業就發下想要創業的豪願。談起踏入插畫界的初衷,范志潔開門見山,毫不諱言地道:「我其實是不想上班,才選擇創立插畫品牌!」

原來在大三那年,她曾進入企業人資部門實習,明白在現今的體制下,想要從公司行號中獲得相對應的報酬,是件不太可能的事。「時間過得那麼快,一生又只有那麼短」,當面臨人生第一個交叉口,她決定做人生的主人。

范志潔的畫風簡單卻生動,擅長觀察的她,無論是在創作上還是行銷策略都將此特質展露無遺

▲(圖/女子學提供)

雖然「創業」二字說來瀟灑,但卻不是條容易的路,過程中其實范志潔也曾有過幾番掙扎,涉世未深的她,擔心自己的任性有可能讓爸媽傷心。不過後來考量到自己還是學生身分,插畫又是個無本生意,與其擔憂受怕,倒不如勇敢踏出去,反正要是做錯了,下次再修正就好。

成功並不容易,堅持才能成為贏家

▲(圖/女子學提供)

「我一直相信一件事只要做得久,就會做得成功」,在創立品牌初期,范志潔先是在社群《潔與她的鹿》專頁上,隨心分享日常觀察或是紀錄與爺爺的相處點滴,偶爾上市集擺攤文創商品,但幾次經驗後,她意識到自己的作品個人特色太過強烈,市場反應並熱絡,更直白地來說就是不討喜。

一個插畫工作者若只是自己畫得很喜歡,卻沒有人支持你繼續前行,也不是一個上策

▲(圖/女子學提供)

於是她暫且停下腳步,觀察其他同業的作品,分析市場趨勢與消費者心理,進而調整出目前的折衷畫風,才成功擄獲大家的喜愛。范志潔分享自己並不排斥調整創作方項,因為於她而言,「插畫從來就不只是單純的插畫」,更重要的是該如何讓市場看見作品,才能將背後欲傳達的理念傳達給更多的人。

發揮插畫家天職,為世界盡心而作



今年3-6月,范志潔也計畫擔任台灣世界展望會志工,為偏鄉原住民小朋友上繪畫課,讓理念躍然紙上

▲(圖/女子學提供)

就像去年年底她所推出的年曆《I’M READY TO CARE MORE IN 2020》,不若一般品牌的操作,范志潔選擇以繪本的形式,將關心世界的議題帶入之中,透過童趣的問答與溫暖的筆觸,向所有的人呼告去年一整年國內外所發生的大小事,包含環保吸管的倡議、童工問題、同婚法通過,還有雨林大火和香港的反送中運動。

她希望藉由繪本桌曆,讓每天都需要重複翻看的使用者時刻記住這些事,而非報導結束後就激情冷卻,「雖然插畫家的作品並不能夠為這個社會帶來太實質的助益,但卻是能撫慰人心與被記憶的途徑。」而當問到為何選擇「小恐龍」作為貫穿整篇故事的主角時,范志潔也大方地回答:「當然還是因為商業性,畢竟大家喜歡嘛!」她誠實地令人會心一笑。

不斷思考品牌定位,朝多角化經營邁進



單純文創的商品實用性不高,要能將創作結合需求,才是能在這片過飽和的市場中開闢生路

▲(圖/女子學提供)

專訪尾聲,范志潔悄悄問:「這樣多半以商業考量作為出發,會不會太功利主義?」這問題就好似部落格、媒體是否能夠接業配案一樣,沒有所謂的對錯,只有眼前的衡量,一如大眾所知的,若想要全然供養生計,勢必得找到穩定的收入才行。

編輯猜想或許也正因為范志潔的初衷是以生計為出發,才更可以全然回歸理性創作,在下筆的思維上和創作題材上,能夠不被熱忱與夢想捆綁,有更大彈性空間的同時,也絲毫不影響她推出每項作品的用心。

范志潔希望經由自己的眼光,與粉絲讀者分享她所看到這個世界,讓更多人可見不同的可能

而在未來,就像前言所提到的,在這個瞬息萬變的世界當中,唯有持續前行,時刻調整步伐方向,才有辦法得以繼續生存。范志潔透露之後她打算推出專屬於旅遊的分享帳號,或是嘗試錄製影音VLOG,以不同的形式和大家分享她的創作,相信此舉定能讓更多人看見《潔與她的鹿》和這個勇敢做夢的女孩。

