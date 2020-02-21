90後女孩范志潔勇敢做夢：「成功並不容易，堅持才能成為贏家」

▲（圖／女子學提供）

這幾年，乘著社群網路的浪潮，成就了無數個圖文插畫家，前陣子能依據每個人長相描繪的「似顏繪」更是尉為風潮。這些從前被視為沒有價值的塗鴉，如今也成為能養活生計的事業。然而當熱潮過去，該如何變通生存才是眾插畫工作者所需要面對的考驗！

《潔與她的鹿》主理人范志潔雖非相關科系出身，也並未受過專業的繪圖訓練，但憑藉著敏銳的觀察與求學期間習得的行銷知識，將似顏繪應用在婚禮產業，推出一系列服務，包含喜帖、結婚書約再到婚禮現場幫賓客留下紀念，成功在競爭激烈的插畫市場中，找到一線商機。

若不滿足於現狀，那就起身改變



《潔與她的鹿》的鹿，指的是范志潔的爺爺，隨著祂的逝世，鹿也昇華成整個品牌的靈魂人物

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▲（圖／女子學提供）

年僅24歲的她，是眾人口中「水蜜桃族」的那個世代，她卻不願意成為一個小螺絲釘的職員，大學還沒畢業就發下想要創業的豪願。談起踏入插畫界的初衷，范志潔開門見山，毫不諱言地道：「我其實是不想上班，才選擇創立插畫品牌！」

原來在大三那年，她曾進入企業人資部門實習，明白在現今的體制下，想要從公司行號中獲得相對應的報酬，是件不太可能的事。「時間過得那麼快，一生又只有那麼短」，當面臨人生第一個交叉口，她決定做人生的主人。

范志潔的畫風簡單卻生動，擅長觀察的她，無論是在創作上還是行銷策略都將此特質展露無遺

▲（圖／女子學提供）

雖然「創業」二字說來瀟灑，但卻不是條容易的路，過程中其實范志潔也曾有過幾番掙扎，涉世未深的她，擔心自己的任性有可能讓爸媽傷心。不過後來考量到自己還是學生身分，插畫又是個無本生意，與其擔憂受怕，倒不如勇敢踏出去，反正要是做錯了，下次再修正就好。

成功並不容易，堅持才能成為贏家

▲（圖／女子學提供）

「我一直相信一件事只要做得久，就會做得成功」，在創立品牌初期，范志潔先是在社群《潔與她的鹿》專頁上，隨心分享日常觀察或是紀錄與爺爺的相處點滴，偶爾上市集擺攤文創商品，但幾次經驗後，她意識到自己的作品個人特色太過強烈，市場反應並熱絡，更直白地來說就是不討喜。

一個插畫工作者若只是自己畫得很喜歡，卻沒有人支持你繼續前行，也不是一個上策

▲（圖／女子學提供）

於是她暫且停下腳步，觀察其他同業的作品，分析市場趨勢與消費者心理，進而調整出目前的折衷畫風，才成功擄獲大家的喜愛。范志潔分享自己並不排斥調整創作方項，因為於她而言，「插畫從來就不只是單純的插畫」，更重要的是該如何讓市場看見作品，才能將背後欲傳達的理念傳達給更多的人。

發揮插畫家天職，為世界盡心而作



今年3-6月，范志潔也計畫擔任台灣世界展望會志工，為偏鄉原住民小朋友上繪畫課，讓理念躍然紙上

▲（圖／女子學提供）

就像去年年底她所推出的年曆《I’M READY TO CARE MORE IN 2020》，不若一般品牌的操作，范志潔選擇以繪本的形式，將關心世界的議題帶入之中，透過童趣的問答與溫暖的筆觸，向所有的人呼告去年一整年國內外所發生的大小事，包含環保吸管的倡議、童工問題、同婚法通過，還有雨林大火和香港的反送中運動。

她希望藉由繪本桌曆，讓每天都需要重複翻看的使用者時刻記住這些事，而非報導結束後就激情冷卻，「雖然插畫家的作品並不能夠為這個社會帶來太實質的助益，但卻是能撫慰人心與被記憶的途徑。」而當問到為何選擇「小恐龍」作為貫穿整篇故事的主角時，范志潔也大方地回答：「當然還是因為商業性，畢竟大家喜歡嘛！」她誠實地令人會心一笑。

不斷思考品牌定位，朝多角化經營邁進



單純文創的商品實用性不高，要能將創作結合需求，才是能在這片過飽和的市場中開闢生路

▲（圖／女子學提供）

專訪尾聲，范志潔悄悄問：「這樣多半以商業考量作為出發，會不會太功利主義？」這問題就好似部落格、媒體是否能夠接業配案一樣，沒有所謂的對錯，只有眼前的衡量，一如大眾所知的，若想要全然供養生計，勢必得找到穩定的收入才行。

編輯猜想或許也正因為范志潔的初衷是以生計為出發，才更可以全然回歸理性創作，在下筆的思維上和創作題材上，能夠不被熱忱與夢想捆綁，有更大彈性空間的同時，也絲毫不影響她推出每項作品的用心。

范志潔希望經由自己的眼光，與粉絲讀者分享她所看到這個世界，讓更多人可見不同的可能

而在未來，就像前言所提到的，在這個瞬息萬變的世界當中，唯有持續前行，時刻調整步伐方向，才有辦法得以繼續生存。范志潔透露之後她打算推出專屬於旅遊的分享帳號，或是嘗試錄製影音VLOG，以不同的形式和大家分享她的創作，相信此舉定能讓更多人看見《潔與她的鹿》和這個勇敢做夢的女孩。

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