殲-11現身台灣西南海域　解放軍戰機首次「夜間緊貼」台海中線

▲在解放軍戰機在海峽中線附近實施夜航後，立委王定宇在臉書發出戰機起飛的照片。（圖／翻攝自王定宇臉書，下同）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍在16日21時左右，罕見於夜間在台灣西南方海域進行夜航訓練，國軍戰機緊急升空攔截，經國防部證實，夜航台海的包括空警-500、殲-11等軍機，這也是首度證實解放軍戰機，在台海中線附近實施夜航。

根據《中國時報》報導，解放軍多架戰機，今晚在台灣西南方海域直接貼著海峽中線飛行，國軍多架戰機自嘉義基地F-16及台南基地IDF緊急升空警戒攔截，但是空軍方面第一時間對於相關消息不予評論。

國防部16日晚間聲明指出，針對媒體報導「大陸多架戰機罕見深夜飛越我西南海域 」乙情，國防部今(16）日表示，本部偵獲中共空警-500、殲-11等型機，於本日晚間19時許於臺灣西南方海域，執行夜間飛行訓練，期間曾接近我防空識別區（ADIZ），經我空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人放心。

在2018年5月時，解放軍轟-6也曾經在凌晨4時許實施夜間遠海長訓，當時的路線是穿越巴士海峽後進入宮古水道，由於夜間能見度較低，解放軍實施夜間遠海長訓，某種程度上象徵導航系統已能克服能見度問題。

立委王定宇也在臉書上發出國軍戰機起飛攔截的照片，並用「以鄰為壑」來感嘆解放軍戰機的這次行動。

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