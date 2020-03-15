東風-26帥照毀了！　自黏膠帶外加海綿... 軍事迷崩潰「殺氣去哪了？」

▲東風-26彈頭上出現透明膠帶黏貼海綿畫面，引起大陸軍事迷吐槽。（圖／翻攝 頭 強國兵器）

記者任以芳／綜合報導

大陸軍事武器，東風系列備受外界關注。其中，東風-26彈道導彈射程可達關島，曾經被美媒給予「關島快遞」的綽號。近日，大陸網友發現，東風-26彈頭正面照竟然出現膠帶和海綿，大殺器的氣勢瞬間「掉漆」。

東風-26導彈是大陸自主研發的新一代中遠程固體燃料彈道導彈，最大射程能達到4000公里，2015年首次正式亮相，並在2018年正式加入大陸導彈軍的戰鬥序列，成為解放軍導彈軍的一大殺手鐗，「其射程覆蓋所謂的第一島鏈，能直達關島，因此得名關島殺手。」

▲東風-26的彈頭上蓋一片海綿，周邊還用透明膠帶固定彈頭。（圖／翻攝 頭條強國兵器）

根據搜狐新聞戰略觀察員報導，日前大陸官方媒體《中國軍視網》在視頻網站展示東風-26導彈罕見的正面照，廣大軍迷本想要一睹這款「大殺器」的英姿，結果出現十分搶戲的一幕。

東風-26的彈頭上蓋著一片海綿，周邊用透明膠帶固定在彈頭上，引發網友們吐槽。有人開玩笑「東風-26就是模型，還容易裂開，所以用透明膠固定住。」，也有網友表示，「遮擋的部分應該涉及機密，直接打碼又破壞觀感，所以用了海綿與透明膠帶遮擋。」這方法雖簡單粗暴，又別有一番風味。

▲解放軍用車偽裝各種車輛載送軍武。（圖／翻攝 今日頭條軍武庫）

類似吐槽不只這一次，大陸解放軍低調運送東風導彈，車輛偽裝花招百出。之前，眼尖大陸網友曾發現，解放軍某型飛彈「包裹偽裝布」在公路上行駛，車輛外觀是某大型物流公司標誌。不過，外界一看就知道是軍用車，形體清晰辨認出是飛彈發射車。

▲披掛綠色「郵政」偽裝網的飛彈發射車。（圖／翻攝 今日頭條軍武庫）

大陸軍用車輛偽裝話題，常引起軍事迷注意，偽裝布其實有使用學問。軍隊要根據一年四季、周邊地理特徵改變，不斷更換，讓衛星在空中無法辨認。之前有軍用運輸車偽裝百事可樂貨車。在西北進行發射演練的火箭軍部隊，一般使用沙漠迷彩偽裝網，之前還出現過，披掛綠色「郵政」偽裝網的飛彈發射車，最後，還是經常被外界識破。

▼解放軍用車載送軍武，自畫知名飲料公司商標來偽裝車體。（圖／翻攝 今日頭條軍武庫）