解放軍殲-11夜航「台灣西南海域」上空　國軍戰機緊急升空攔截

▲16日晚間傳解放軍戰機航行台灣西南部，國軍F-16緊急升空攔截。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍繼2月9日、10日連續兩天飛過海峽中線進行遠海長訓之後，今天（16日）晚間9時，又罕見於夜間在台灣西南方海域進行夜航訓練，國軍戰機緊急升空攔截。

根據《中國時報》報導，解放軍多架戰機，今晚在台灣西南方海域直接貼著海峽中線飛行，國軍多架戰機自嘉義基地F-16及台南基地IDF緊急升空警戒攔截，但是空軍方面第一時間對於相關消息不予評論。

國防部晚間聲明指出，針對媒體報導「大陸多架戰機罕見深夜飛越我西南海域 」乙情，國防部今(16）日表示，本部偵獲中共空警500、殲11等型機，於本日晚間19時許於臺灣西南方海域，執行夜間飛行訓練，期間曾接近我防空識別區（ADIZ），經我空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，護衛國土安全，籲請國人放心。

自大陸武漢爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情以來，解放軍在2月9日、10日短短24小時內，就派出包括殲11、空警500、轟6等軍機兩度擾台，隨後美國MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機12日同時現蹤台灣西部及東部。

▲國軍公佈2020年2月9日F-16A監控解放軍的轟6K。（圖／國防部）



另外，美軍一架P-3C反潛機則在13日上午出現在台灣南部外海，一艘美軍作戰艦15日也航經台灣海峽，短短一個月內多次現蹤台灣周遭，反制中國意味濃厚。

專門追蹤飛機動向的推特「飛機守望（Aircraft Spots）」2月18日也指出，一架隸屬美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機在南海上空飛行，隨後沿台灣南面海域，返回駐日美軍的嘉手納空軍基地。

民進黨籍立委王定宇2月時也在臉書發文表示，從美國國務院2月11日正告中共不得以武力威脅台灣後，美軍電偵機已經是一連串軍事行動的第6個，除了有助區域和平穩定，不禁讓人思考，是否中共解放軍最近有什麼問題。

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