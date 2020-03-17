公布姓名涉及隱私？　陳時中：特別情況下不得不為的手段！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心發布「明知故犯」條款，今（17）日起非必要前往第三級旅遊警告地區或國家，一旦回台確診就公布姓名，但外界疑慮此舉涉及隱私，有違法治國家精神。對此，指揮官陳時中說，如果今天100個人要疫調，不公佈也不行。他強調「這是在特別情況下，我們不得不為的手段！」

明知故犯條款規定「非必要前往第三級警告等國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加收必要費用。」另外，入境填寫檢疫通知書資料若不確實，除不得領防疫補償，還可依「傳染病防治法」第58條規定及第69條第1項最高處15萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰10至100萬，並將公布姓名。

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而針對公布姓名標準，陳時中解釋，不是去了就一定會公布，而是明知故犯不會提供居家檢疫補償費用，若是返台確診染疫，才會公布姓名，並加收其他費用。他也強調，因為短時間境外移入增加很多，如果沒有更嚴格的警告要求大家，未來會有更大的負擔。

但外界質疑公布姓名涉及隱私和有違法治國家精神，對此，陳時中坦言，知道公布姓名對隱私或各方面都是非常重要的事情，這塊一定會謹慎去做。但他也強調「今天10個人疫調還可以，但如果是100個人呢？不公佈也不行，因為人員無法一一去查，所以一定要公布姓名做基本疫調。」