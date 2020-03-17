新北里長返台「行李多2袋duty free」：不會領補助　網轟還有心情買

▲ 新北里長「行李多2袋Duty Free」！（圖／ETtoday新聞雲直播）

網搜小組／劉維榛報導

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳因率團前往西、葡兩國，成了眾矢之的！今（17）日下午3時，她終於返台，除了多次哽咽道歉，看似已學到教訓，卻有網友眼尖發現，林綺芳行李上多了兩袋「Duty Free」的免稅店紙袋，再度引爆眾人怒火，「玩得很開心嗎？可惡極了！」

成為全台箭靶的林綺芳，終於在今天3時抵達國門，戴黑口罩、綁著馬尾的她，多次鞠躬道歉也坦承欠思考「不好意思，造成大家困擾」。至於補助款方面，林綺芳說，「我個人不會去領這筆錢」，記者會中不忘強調，團員們並沒有進入西班牙。

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看似誠意十足的道歉記者會上，殊不知有網友發現，林綺芳的行李上多了兩袋免稅店紙袋，一名女網友在臉書《爆怨公社》狠酸，「舒服，好羨慕喔！本來我今年也能出國買免稅品的這團想想怎麼都划算，對了 其他團員還有哪些人呢？真想看看西班牙的美美照，西班牙都必買什麼等路呢？」

▲免稅紙袋被網友發現！（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲網友罵爆！（圖／翻攝爆怨公社）

文章貼出不到1小時，就湧入大批網友炸樓圍剿，「這真的領補助的話就很沒天理了」、「他不知道他有什麼錯，大家要這樣罵他，恐嚇他」、「伴手禮：病毒」、「里長說他也要照顧里民呀！兩難下只好一起出國…嗯！剩下沒出國的5千位里民應該都是塑膠吧」、「不買也會被罵，那乾脆就買了，你們罵吧XD」、「免稅商品買到爽，風頭過了，繼續領補助金」、「不要胡說！都是免稅商品的錯，才會讓她大包小包的上鏡頭」、「哎唷～還有心情買免稅唷」。

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